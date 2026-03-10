Stefano De Martino rompe il silenzio a Le Iene e rivela le sue emozioni dopo il passaggio di testimone ricevuto da Carlo Conti per il prossimo Festival

Il sipario sulla passata edizione si è chiuso solo da poche settimane, ma l’attenzione mediatica è già tutta rivolta verso il Festival di Sanremo 2027. Stefano De Martino, designato ufficialmente come prossimo direttore artistico e conduttore della kermesse ligure, ha deciso di aprirsi durante un’incursione televisiva del programma Le Iene. Intercettato dall’inviato Stefano Corti, il volto di punta della Rai ha condiviso le prime sensazioni su quello che definisce un vero e proprio sogno professionale, paragonando l’opportunità della conduzione all’emozione che prova un attore nel vincere un premio Oscar.

Il rapporto con Carlo Conti e la sfida degli ascolti

Uno dei momenti più toccanti dell’intervista ha riguardato il legame con il suo predecessore. De Martino ha raccontato con visibile trasporto il momento del passaggio di consegne, sottolineando l’affetto sincero ricevuto da Carlo Conti. Nonostante la pressione legata ai dati Auditel dell’ultima edizione, che ha visto una flessione nel numero di spettatori, il nuovo timoniere sembra avere le idee molto chiare sulla strategia da seguire. Secondo l’analisi del conduttore, focalizzarsi esclusivamente sui numeri può risultare paralizzante per la creatività; l’obiettivo primario resta dunque la costruzione di uno spettacolo di qualità in cui potersi rispecchiare pienamente.

Una promessa solenne e il “debito” verso la vita

Riflettendo sul suo percorso, iniziato giovanissimo tra i banchi di Amici, De Martino ha ammesso di sentirsi quasi in credito con la sorte per i successi ottenuti finora. La sua ascesa costante nel panorama televisivo lo porta oggi ad affrontare la sfida dell’Ariston con una maturità nuova, ma senza dimenticare le vecchie amicizie. Ha infatti confermato una promessa fatta anni fa: la sua prima intervista ufficiale dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2027 sarà rilasciata proprio alle telecamere di Italia 1. Ci aspetta un anno di preparativi intensi per quello che si preannuncia come il capitolo più importante della sua carriera.

