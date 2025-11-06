Un film d’amore girato in assenza di gravità: Il progetto Una collaborazione storica unisce l’astronauta leggenda della NASA, Scott Kelly, e il produttore italiano Andrea Iervolino. Insieme lavoreranno a “I See You”, il rivoluzionario film romantico girato nello spazio

Scott Kelly, famoso per aver trascorso oltre un anno sulla Stazione Spaziale Internazionale, entra ufficialmente nel team di Space11 Corp, società fondata da Andrea Iervolino. Kelly agirà come consulente astronautico per “I See You”, il primo ambizioso film romantico girato nello spazio.

Un primato per il cinema occidentale

Il film, scritto da Diane Frolov e Andrew Schneider, punta a fare la storia. Sarà la prima produzione occidentale a inviare un regista in orbita per catturare una scena in autentiche condizioni di assenza di gravità.

Questo progetto innovativo nasce sotto l’etichetta Space11 Corp. Andrea Iervolino, già produttore di successi come Ferrari, ha fondato la società con l’obiettivo di unire scienza, cinema e romanticismo in un’esperienza visiva totalmente inedita.

Autenticità e connessione umana

Grazie al suo ruolo, Scott Kelly assicurerà il massimo rigore scientifico e l’autenticità nella rappresentazione della vita nello spazio, affrontando temi come l’isolamento e la resilienza umana in condizioni estreme.

L’obiettivo della pellicola è raccontare una storia d’amore universale nel silenzio cosmico, utilizzando la distanza e l’assenza di gravità come potenti metafore della connessione umana.

«Avere Scott Kelly a bordo è un onore straordinario», ha affermato Andrea Iervolino. «La sua esperienza porta verità emotiva e realismo scientifico alla nostra visione — ricordandoci che l’amore e l’umanità superano ogni confine, anche nel silenzio dello spazio».

Un team che unisce NASA e Hollywood

Al fianco di Iervolino e Kelly, si aggiunge al progetto Bert Ulrich. Per oltre due decenni, Ulrich ha gestito i rapporti tra NASA e Hollywood per film e serie TV. In Space11, ricoprirà il ruolo di Executive Vice President of Production Development & Communications, consolidando il ponte tra mondo scientifico e intrattenimento.

Deadline ha anticipato che “I See You” integrerà fino all’85% di riprese reali effettuate in orbita, mescolando filmati autentici e sequenze narrative per un impatto visivo senza precedenti.

Space11 Corp di Andrea Iervolino è la prima società al mondo focalizzata esclusivamente sulla creazione di contenuti d’intrattenimento ambientati nello spazio reale. L’azienda collabora con astronauti e agenzie spaziali per trasformare la fantascienza in realtà.

Con questa fusione di romanticismo e innovazione, “I See You” è destinato a diventare una pietra miliare nella storia del cinema, ridefinendo il modo di vivere l’amore oltre i confini della Terra.

A cura di Davide Cannata

