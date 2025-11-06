Dopo il riavvicinamento degli ultimi anni, in queste ore si sta iniziando a parlare di un presunto ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sempre più vicini

Si continua a parlare di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti. Come è noto a tutti, la conduttrice e il celebre cantante, anni dopo la loro separazione, si sono poco a poco riavvicinati e a oggi hanno un rapporto fraterno. I fan tuttavia non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma tra i due, che tuttavia a oggi non è mai avvenuto. Col passare del tempo sia Michelle che Eros hanno avuto diverse relazioni e attualmente sarebbero entrambi single. In queste ore intanto i gossip si sono riaccesi e qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Il settimanale Diva e Donna ha infatti beccato la Hunziker e Ramazzotti insieme alla festa di compleanno del cantante, che lo scorso 28 ottobre ha spento 62 candeline. Stando a quanto si legge sulla rivista, tra i due ci sarebbe stata una certa complicità e si parla anche di un presunto bacio. Naturalmente in rete la notizia non è passata inosservata e c’è chi ha iniziato a parlare nuovamente di un possibile ritorno di fiamma.

A oggi tuttavia né Michelle Hunziker né Eros Ramazzotti hanno confermato i pettegolezzi, che sono da prendere con le pinze. Solo di recente intanto, la conduttrice, nel corso di un’intervista, è tornata a parlare del rapporto con il suo ex marito e in merito ha dichiarato:

“Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima ed è ancora più bello, ma penso alla sofferenza che c’è stata per aver perso un momento così importante in cui eravamo all’apice dell’amore. Oggi mi comporterei in modo diverso. Ma quando sei giovane sei pieno di lacune e deficit emotivi e non sai come affrontare le cose”.

