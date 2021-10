1 Ciprian Aftim prima di Uomini e Donne

Senza dubbio uno dei protagonisti più discusi di questa edizione di Uomini e Donne è certamente Ciprian Aftim, che come sappiamo sta corteggiando Andrea Nicole Conte. Il pretendente della bella tronista tuttavia non è sconosciuto al mondo dello spettacolo. In passato infatti il corteggiatore ha già lavorato con Maria De Filippi, partecipando al programma House Party, andato in onda su Canale 5 nel 2016. Proprio in merito a quell’esperienza, nel corso di una vecchia intervista, Ciprian ha affermato:

“La ricordo come un’esperienza bellissima: ho avuto la possibilità di lavorare con professionisti provenienti da tutto il mondo e con il grande Giuliano Peparini, direttore artistico del programma “Amici” e coreografo di fama mondiale. Oltre a questo, da circa otto anni, partecipo a sfilate e shooting per alcuni brand. Più volte ho ricevuto richieste per spostarmi a Milano, dove il settore della moda è più florido, ma ho sempre preferito dare più spazio al mio lavoro, alla vicinanza alla mia famiglia e, fino a qualche tempo fa, agli studi. Il mestiere del modello è qualcosa che vedo a metà tra un hobby e una professione. Dovendo immaginarlo nel mio futuro, mi piacerebbe orientarmi più su sbocchi lavorativi attinenti ai social e al mondo degli influencer, approfittando di questi canali per parlare di sport, salute e benessere”.

Ma non solo. Adesso spunta infatti un altro inedito retroscena sul corteggiatore di Andrea Nicole Conte! Abbiamo infatti appreso, tramite una segnalazione riportata da Deianira Marzano, che in passato Ciprian Aftim ha anche partecipato a una famosa e seguitissima fiction di Rai Uno, Che Dio Ci Aiuti 6!

Nel mentre solo qualche giorno fa Andrea Nicole ha baciato per la prima volta Ciprian! Tuttavia proprio il corteggiatore ha fatto una precisazione in merito. Andiamo a rivedere cosa è accaduto e le dichiarazioni di Aftim in merito.