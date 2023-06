Michelle Hunziker: il suo sorriso contagia l’Anema e Core

Spettacolo

Niccolo Maggesi | 16 Giugno 2023

Michelle Hunziker: una serata speciale a Capri

Tra una trasferta svizzera e un pomeriggio da nonna, Michelle Hunziker è riuscita a ritagliarsi del tempo anche per una breve vacanza caprese. Nei giorni scorsi infatti la conduttrice è stata fra gli ospiti del celebre locale Anema e Core di Anacapri, da sempre tappa irrinunciabile per i VIP di tutto il mondo che si trovino a passare per la chiccosissima isola dell’arcipelago campano.

Michelle Hunziker mentre immortala un momento della serata con il suo smartphone

La Hunziker era nel locale diretto da Gianluigi Lembo (figlio del fondatore Guido) insieme ad altri amici con i quali si è divertita a seguire l’intrattenimento della Lembo band e intonare anche lei i principali successi napoletani.

Per Michelle ben due tamburelli personalizzati, uno con su impressa una foto tratta dal suo seguitissimo profilo Instagram (quasi 6 milioni di follower), l’altro con il logo del suo Michelle impossible, one woman show condotto su Canale 5.

Michelle Hunziker accanto alle amiche con i tamburelli a lei dedicati

Tutte le celebrity all’Anema e Core

I suoi immancabili sorrisi hanno ingraziosito l’intera serata, movimentata dalla musica e dall’animazione della band di Lembo che ogni giorno intrattiene gli ospiti del locale trascinandoli sulla pista da ballo.

E proprio sulla pista Michelle, tra allegria e risate, è salita per salutare i membri della piccola orchestra e posare con loro nella foto che trovate in apertura del pezzo.

Il nome della Hunziker si aggiunge alla lunga lista di celebrity che continuano a sorprendere i proprietari del locale di Anacapri. Di recente sono stati ospiti dell’Anema e Core il duo comico Pio e Amedeo, il cantante e giudice di The Voice Clementino, Puff Daddy e pure un irriconoscibile Leonardo DiCaprio.

Rientrata a Milano, la Hunziker è stata travolta – come tanti colleghi di Mediaset con lei – dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi a cui la showgirl ha dedicato un pensiero sui social.

“Caro Silvio, l’ultima volta che ci siamo sentiti è quando mi hai regalato un meraviglioso ritratto della Madonna, a cui tenevi tanto. Tengo custodite nel cuore le parole che solo un uomo di grande profondità come la tua poteva dirmi”.