Chi è Giovambattista Ferrara? Età, vita privata e Instagram

Chi è Giovambattista Ferrara

Nome e Cognome: Giovambattista Ferrara

Data di nascita: 11 agosto 2001

Luogo di Nascita: Napoli

Età: 20 anni

Segno zodiacale: Leone

Professione: studente universitario

Fidanzata: Giovambattista è fidanzato

Tatuaggi: Giovambattista ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @gioviferraraa

Giovambattista Ferrara età e biografia

In questa scheda conoscitiva vi parleremo di Giovambattista Ferrara. Quanti anni ha e dov’è nato? Il ragazzo è nato a Napoli l’11 agosto 2001, sotto il segno del Leone. La sua età è di 20 anni.

Ciò che sappiamo dalla sua biografia, invece, è che Giovambattista è figlio d’arte. È il terzogenito dell’ex campione di calcio Ciro Ferrara e Paola Pallonetto.

Ecco altre news per quel che riguarda la vita privata del ragazzo…

Vita privata

Come dicevamo Giovambattista Ferrara è il terzo figlio di Ciro Ferrara e Paola Pallonetto. Ha una sorella di nome Benedetta e un fratello di nome Paolo, più grandi di lui.

Sappiamo che Giovambattista non è single, ma ha una fidanzata di nome Margherita, con cui si mostra molto spesso sui social.

A proposito della sua vita privata sappiamo che frequenta l’Università, ama lo sport (gioca a calcetto) e ama trascorrere il tempo con gli amici e giocare alla Playstation, come molti ragazzi della sua età.

Dove seguire Giovambattista Ferrara: Instagram e social

La presenza di Giovambattista Ferrara a Pechino Express 2022 sicuramente non passerà inosservata agli occhi dei telespettatori per via della sua bellezza. I più si staranno chiedendo di sicuro, dove e se è possibile seguirlo sui social.

Ebbene con l’account@gioviferraraa è possibile trovare il figlio di Ciro Ferrara su Instagram. Qui conta già un buon numero di seguaci e diversi post pubblicati.

Troviamo video e foto in compagnia di suo padre, ma anche uno scatto dedicato per il compleanno della sua mamma Paola e non mancano immagini insieme agli amici, ex colleghi di suo papà e la sua fidanzata Margherita. È un grande estimatore di Diego Armando Maradona.

Intanto Giovambattista Ferrara è pronto alla sua primissima esperienza televisiva.

Giovambattista Ferrara a Pechino Express

Per la prima volta su Sky Uno, Pechino Express torna sul piccolo schermo dal 10 marzo 2022. A condurre la trasmissione dopo tante trattative è ancora Costantino Della Gherardesca, pronto a guidare i viaggiatori verso nuove avventure.

Il viaggio prevede quattro tappe importanti, verso l’obiettivo finale: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Tra i concorrenti in gara troviamo anche Giovambattista Ferrara insieme a suo padre Ciro. Insieme formeranno la coppia Padre e figlio. Ecco le dichiarazioni del ragazzo prima della partenza del programma:

«Io e papà facciamo tante cose insieme. Sono il più piccolo dei fratelli e vedo in lui un esempio e un riferimento. Questo viaggio è stato un percorso mentale, prima ancora che fisico. Eravamo fuori dalla nostra cornice familiare, lontano dai nostri agi e dalla nostra quotidianità», ha fatto sapere a TV Sorrisi e Canzoni.

Ma chi sono gli altri concorrenti che, insieme a Ciro e Giovambattista Ferrara fanno parte del cast di Pechino Express?

I concorrenti di Pechino Express

Per la nona edizione di Pechino Express contiamo 10 coppie di viaggiatori, pronti e agguerriti verso il traguardo.

Ecco tutti i protagonisti che conosceremo nel corso dell’esperienza televisiva in giro per il mondo:

Tra loro quasi certamente una coppia riuscirà a trionfare durante questa nuova edizione del reality show. In attesa di scoprire come si concluderà questa stagione del programma di Sky Uno, facciamo il nostro in bocca al lupo ai protagonisti.

Intanto ecco di seguito il percorso di Giovambattista Ferrara a Pechino Express…

Il percorso di Giovambattista Ferrara a Pechino Express

Dal 10 marzo 2022 è possibile seguire il percorso di Giovambattista Ferrara e suo padre Ciro a Pechino Express. Qui, a seguire, riporteremo alcune delle tappe e punti cruciali della loro esperienza.

Come se la caveranno? Riusciranno a vincere la trasmissione?

