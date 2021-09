Ciro Priello è Stash a Tale e Quale show, ma Malgioglio non è soddisfatto (VIDEO)

Per la prima puntata di Tale e quale show Ciro Priello interpreta Stash dei The Kolors. Ecco il video della sua esibizione.

Ciro Priello nella prima puntata di Tale e Quale show

La prima puntata di Tale e Quale show per il 2021 è andata in onda il 17 settembre con un grande cast che il pubblico ha apprezzato. Grande punto a favore è la presenza della new entry Cristiano Malgioglio che con i suoi commenti fa molto divertire. Quest’anno i concorrenti in gara sono 11 e tra loro c’è anche Ciro Priello.

Vincitore della prima edizione di Lol è molto famoso per il gruppo comico The Jackal, quella del programma di Carlo Conti è una nuovissima esperienza per Ciro. E lui stesso non vedeva l’ora di iniziare.

Per questa prima puntata di Tale e Quale show, quindi, Ciro Priello ha dovuto interpretare nell’estetica, nella voce e nelle movenze Stash dei The Kolors. La canzone scelta è Cabriolet Panorama, singolo di questa estate, direttamente dal videoclip ufficiale. Ecco la sua esibizone:

Alla giuria Ciro è piaciuto molto, lo hanno trovato davvero somigliante anche nell’aspetto, un pochino meno nella voce in alcuni momenti. A Cristiano Malgioglio, invece, non è piaciuto tantissimo per quanto riguarda la voce.

