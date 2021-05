1 Samuele Barbetta dopo l’eliminazione

Ieri sera è andata in onda la settima puntata di Amici 20, che ha visto l’eliminazione del ballerino Samuele Barbetta, a seguito di uno scontro a tre con i colleghi Alessandro Cavallo e Serena Marchese. L’uscita del ragazzo ha provocato della tristezza nei ragazzi, ormai unitissimi dopo un percorso di 6 mesi insieme, e in particolare in Giulia Stabile, crollata in lacrime.

Come da tradizione, al termine dell’appuntamento serale e quindi anche dopo il responso, l’eliminato viene raggiunto dai microfoni di Witty TV per esprimere le proprie emozioni a caldo. Di seguito le parole di Samuele Barbetta: “Mi sento spaesato”, così ha esordito il ballerino dopo il responso finale. “Dispiaciuto sì, ma forse devo ancora realizzare e in realtà credo di dover realizzare sia l’entrata qui dentro e poi realizzare anche l’uscita. Credo quindi che mi ritroverà tutto in un colpo solo”.

Ha ammesso Samuele Barbetta. Il ballerino ha poi fatto poi un passo indietro, riguardando il percorso fatto dal suo ingresso ad oggi: “Entrare qui dentro è stato molto difficile all’inizio, però ho trovato delle persone che condividevano un po’ le mie stesse difficoltà e ci siamo fatti forza. Ho avuto degli alti, altissimi e dei bassi che… non ne parliamo”.

Nel suo discorso, Samuele Barbetta ha speso belle parole anche per Maria De Filippi e i suoi compagni, rivolgendo poi un pensiero speciale anche a sé stesso…