In questi giorni è spuntata la presunta data di uscita della nuova stagione de I Cesaroni. La produzione però interviene e fa chiarezza.

Quando esce la nuova stagione de I Cesaroni?

In primavera su Canale 5 partirà ufficialmente la nuova attesa stagione de I Cesaroni. La fiction, tra le più amate dal grande pubblico, tornerà a distanza di 12 anni e proseguirà la storia di una delle famiglie più note della televisione italiana. In molti naturalmente si stanno già chiedendo quando usciranno le nuove puntate e in questi giorni a fare uno spoiler è stato proprio uno degli attori.

Nel corso di un’intervista con La Repubblica, Ricky Memphis ha infatti annunciato che la data di uscita della serie sarebbe prevista per il prossimo 8 marzo. Naturalmente la notizia ha fatto in breve il giro del web e non è mancato l’entusiasmo dei fan. Tuttavia, poco dopo, a fare chiarezza ci ha pensato la produzione dello show.

Stando a quanto è stato comunicato la nuova stagione de I Cesaroni non inizierà l’8 marzo. Attualmente, come si legge, la serie non ha ancora una data di uscita prevista e non è dunque ben chiaro quando andranno in onda le prossime puntate dello show.

In attesa di saperne di già, sempre Ricky Memphis ha dato alcune prime anticipazioni sul suo personaggio. In merito l’attore ha dichiarato:

“Il mio personaggio non è ‘un Cesaroni’, ma è il consuocero di Claudio Amendola. Sono nonni tutti e due dello stesso bambino: uno da parte del padre e uno da parte della madre. All’inizio è un po’ uno scapestrato, uno che si è sempre arrabattato, è stato pure carcerato, uno un po’ così. Però poi si rivela una persona profondamente buona. E devo recuperare il rapporto con la figlia: lì c’è una parte di storia bella”.

