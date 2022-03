Clarissa Selassié rivela chi sono i calciatori che la contattano su Instagram

1 Parla Clarissa Selassié

In queste ore ospite a Casa Chi è stata Clarissa Selassié. Nel corso della chiacchierata, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha parlato anche della sua vita privata, svelando alcuni retroscena inediti. La Principessa infatti ha raccontato di essere stata contattata su Instagram da un calciatore molto famoso, che tuttavia sarebbe fidanzato. Queste le dichiarazioni di Clarissa, riportate da blogtivvu:

“Il calciatore più famoso che mi ha scritto su Instagram in questo periodo? Uno dell’Inter ma è fidanzato. A me non piacciono molto i calciatori, devo essere sincera. Li vedo poco seri e come Jessica non voglio perdite di tempo”.

Successivamente Clarissa Selassié parla anche del suo flirt con Antonio Medugno, per poi ammettere di avere una frequentazione in corso al momento:

“Antonio? Il mio ex? Non lo so… tecnicamente non ci siamo mai… però è complicata perché io ero single, anche lui. Ma io frequento un altro ragazzo e non so cosa possa succedere, ho un po’ paura. Chi sto frequentando? Non può uscire questo nome altrimenti Antonio non mi parla mai più anche perché lui è molto geloso, vediamo… Quando ho dato l’ultimo bacio? Venerdì notte… com’era? Carino dai, passabile”.

Infine Clarissa Selassié parla anche del rapporto nato tra Antonio Medugno, Nathaly Caldonazzo e Delia Duran. Ecco cosa aggiunge la Principessa:

“Mi è dispiaciuto per le nomination di Antonio ma si è fatto manipolare da Nathaly e Delia e io temevo questo. Alle donne adulte lui piace. Non credo che si meriti più degli altri perché ci sono persone che stanno dentro da sei mesi e hanno fatto un bel percorso. Io mi sono espressa per salvare Miriana”.

Nel mentre solo qualche giorno fa, nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6, proprio Clarissa Selassié ha scritto una lettera di scuse a Katia Ricciarelli. Andiamo a rivedere quello che è accaduto.