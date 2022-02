1 GF Vip: Clarissa attacca i vipponi

Al GF Vip qualsiasi argomento tirato fuori dai vipponi è motivo di discussione sia dentro che fuori la Casa. Nelle scorse ore a finire nella bufera è stata Delia Duran, a seguito di alcune critiche su Jessica Selassié. La modella, infatti, ha fatto dei riferimenti riguardo l’igiene della coinquilina. Adesso a intervenire è stata Clarissa Selassié che, in difesa di sua sorella, ha pensato bene di intervenire. Durante una diretta su Instagram la Princess ha risposto senza troppi peli sulla lingua:

“Se ho sentito quello che ha detto Delia su mia sorella? Sì certo, però mi entra da un orecchio e mi esce dall’altro. Ragazzi sapete quante gente puzza in quella casa?! Quindi non mi importa nulla se Delia dice che a Jessica le puzzano le ascelle. Meglio le ascelle che l’alito come altri. Certi se lavavano 3 volte al giorno i denti e poi comunque l’alito puzzava de brutto. Ci sono persone a cui puzza l’alito di aglio e cipolla e anche di Parmigiano scaduto”.

Come si apprende da Biccy. Senza peli sulla lingua Clarissa Selassié, anche stavolta, non le ha di certo mandato a dire e ha ribattuto seccata rivolgendosi non solo alle espressioni usate da Delia Duran, ma anche agli altri vipponi:

“Quindi? Sti cavoli di quello che ha detto Delia, perché a me non frega un cavolo. Sono io che tutti i giorni mando prodotti estetici alle mie sorelle, olio, creme, shampoo, borotalco, lucida labbra, burro di cacao, balsamo, maschere, quindi lo sapete voi? Lo so io e il mio team che lavora con me. Almeno l’odore delle ascelle si leva, ma l’alito che puzza e resta anche se ti lavi i denti no. Ho visto di tutto là dentro fidatevi se ve lo dico adesso. C’era gente con i capelli super sporchi, con l’olio che usciva dalla testa. C’è gente che va in giro in quella casa con i piedi lerci, neri, con la muffa. La muffa proprio! Ok? “

Così Clarissa Selassié ha difeso sua sorella Jessica. E proprio riguardo quest’ultima ha avuto dell’altro da dire…