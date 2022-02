Grande serata quella di ieri per Delia Duran. Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6 infatti la modella è stata eletta come prima finalista di questa lunga edizione, ma naturalmente non tutti hanno accolto con piacere la notizia. I Vipponi in casa infatti sono rimasti molto delusi dal risultato del televoto, e alcuni di essi non hanno potuto fare a meno di mostrare il loro malcontento. Nel mentre dopo la fine della diretta Delia si è sfogata con Nathaly Caldonazzo, e inaspettatamente ha criticato duramente Jessica Selassié. Solo qualche giorno fa infatti la Duran, per gioco, ha baciato Barù e a quel punto la Principessa, che è molto interessata al suo coinquilino, ha mostrato risentimento verso la moglie di Alex Belli.

Nonostante era sembrato che le due avessero chiarito, alcune ore fa Delia Duran ha fatto delle dure critiche a Jessica, che naturalmente non sono passate inosservate e stanno facendo discutere il web. Queste le dichiarazioni della prima finalista del Grande Fratello Vip 6:

“Va bene fare pace, però il feeling tra me e lei non c’è. Io per lei sono un peso, una minaccia, perché non posso scherzare con Barù, non posso ballarci, non posso dire una battuta di troppo. Poi le puzzano le ascelle. Tu hai sentito?”.