1 Parla Clarissa Selassié

In queste ore Clarissa Selassié ha parlato del malore che Nicola Pisu ha avuto qualche giorno fa al Grande Fratello Vip 6. Come sappiamo infatti si è a lungo parlato del perché l’ex gieffino avesse abbandonato lo studio a metà diretta, e nonostante le numerose illazioni, il figlio di Patrizia Mirigliani ha raccontato i retroscena su quanto accaduto. Nicola infatti sui social ha raccontato di aver avuto un malore, e su consiglio dei medici ha fatto ritorno a casa. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“In merito a quello che hanno scritto sui social su quello che è successo ieri sera… Sul fatto che uno degli autori mi abbia trattato male oppure che mi volesse obbligarmi a rimanere lì per parlare di Miriana e Biagio… E sulla frase che avrebbe detto Alfonso, che sono uno sfigato di m… Volevo dirvi che non è assolutamente vero perché io ieri purtroppo non mi sono sentito bene. Quindi sono andato nei camerini ed è venuto un medico a visitarmi. Mi ha poi consigliato di andare a casa. Quindi volevo smentire quello che è stato scritto. Tutto qui”.

Adesso a intervenire è proprio Clarissa Selassié, che nel corso di un’intervista per FanPage ha svelato quello che sarebbe accaduto a Nicola Pisu. Queste le parole della Principessa:

“Mi ha detto che è andato via perché stava poco bene, però io non ci credo. Dato che gli avevano anticipato che avrebbe dovuto commentare una clip su Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, credo che gli sia venuta un pochino di ansia e quindi abbia preferito evitare la situazione. Solo che se la evita in questa puntata, non potrà farlo alla prossima”.

Ma non solo. Clarissa Selassié infatti ha anche parlato del suo ritorno alla vita reale dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip 6. Andiamo a leggere cosa ha raccontato.