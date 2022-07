Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi stanno vivendo un momento davvero molto speciale. Dopo l’annuncio della gravidanza, che ha mandato in visibilio i propri fan, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno finalmente svelato il sesso del bambino. E per farlo hanno organizzato un evento davvero speciale.

Nella giornata di ieri Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno dato una festa dove hanno appunto dato il lieto annuncio: “It’s a…”, ha scritto la coppia, per poi aggiungere alla frase un fiocco rosa che annuncia quindi l’arrivo di una bambina. Sempre Claudia e Lorenzo hanno aggiunto: “Quanti di voi avevano indovinato?” e rivolgendosi alla primogenita hanno concluso: “Ti aspettiamo amore nostro”, accompagnando la frase con un cuore rosso.

Come mostrato dal video sottostante postato su Instagram, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi per l’occasione hanno aperto un armadio che al suo interno conteneva dei palloncini rosa e vestitini da bambina. Le immagini, molto emozionanti, racchiudono tutta la gioia di due alla notizia. Gioia che ha conquistato anche molti vip e fan che si sono congratulati con loro, come si legge tra i commenti.

Solo il 22 giugno Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi su Instagram hanno fatto sapere ad amici e parenti dell’arrivo del loro primogenito con parole davvero speciali: “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli… ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai. Il nostro fagiolino/a”.

Hanno scritto di comune accordo Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, i quali stanno già pensando ai nomi per la loro bambina. Continua…