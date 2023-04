NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Le parole di Claudia Motta

Questa sera è partita finalmente la nuova edizione de L’Isola dei Famosi è in questi minuti i 16 naufraghi stanno sbarcando per la prima volta in Honduras. A far parte del cast quest’anno c’è anche Claudia Motta, che pochi minuti fa è arrivata a Cayo Cochinos. Non tutti sanno però che la modella negli ultimi mesi è finita al centro del gossip, per via della presunta relazione con Simone Rugiati. Tuttavia la Motta e lo chef non hanno mai confermato la loro storia, almeno fino a questo momento. A sorpresa infatti, nella sua clip di presentazione, Claudia ha confermato la frequentazione con Rugiati, mostrandosi in foto con il cuoco e affermando:

“Attualmente frequento una persona. Questa esperienza ci servirà molto anche per valutare il nostro rapporto”.

Nel mentre qualche giorno fa, in occasione dell’intervista con Tv Sorrisi & Canzoni, Claudia Motta ha rivelato perché ha deciso di partecipare a L’Isola dei Famosi. Queste le dichiarazioni della modella in merito:

“Sono ambiziosa. Abituata a mettermi in gioco e pronta ad andare oltre i miei limiti. L’unico viziato è il palato. Tra mia mamma con le sue polpette al sugo e Alice, mia sorella, con i culurgiones fatti in casa, non so cosa mi mancherà di più”.