Andrea Sanna | 17 Aprile 2023

GF Vip 7 Uomini e donne

L’annuncio di Luca Salatino

Da giorni oramai si vocifera una crisi in atto tra Luca Salatino e la sua fidanzata Soraia Ceruti. Sui social così come sui vari siti di gossip si è a lungo parlato di quanto sarebbe successo tra i due ex volti di Uomini e Donne.

Fino a questo momento tante voci di corridoio si sono rincorse, tra chi sostiene che la rottura si sia verificata da tempo e chi ha anche aggiunto che entrambi avrebbero voltato pagina. Di recente Deianira Marzano ha pubblicato alcune storie su Instagram, dove ha pubblicato le segnalazioni di diversi utenti, che sostengono di aver visto Soraia Ceruti non più in compagnia di Luca Salatino ma di un altro uomo.

Qualcuno li ha anche accusati di aver creato di proposito il gossip solo ed esclusivamente per partecipare a Temptation Island, sebbene sia stato precisato che al reality prenderanno parte solo volti non conosciuti al pubblico. In ogni caso nelle scorse ore Soraia Ceruti ha pubblicato una storia su Instagram con una foto in cui sorride e la scritta: “Io così”.

In serata, invece, è stato Luca Salatino a dare la conferma che tra lui e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ormai finita. Il ragazzo ha chiesto però che si possa rispettare il suo volere in questo istante: “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento… Vi voglio bene”.

La storia Instagram di Luca Salatino

Queste dunque le parole di Luca Salatino a riguardo. Niente più, niente meno. E pensare che per la sua storia aveva persino abbandonato il GF Vip in quest’ultima edizione. Soraia Ceruti, invece, ha preferito non commentare l’accaduto, almeno per il momento. Staremo a vedere se nelle prossime ore dirà anche lei la sua pubblicamente come ha fatto il suo ormai ex fidanzato.

Intanto la notizia della rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti ha già fatto il giro del web.