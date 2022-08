1 Nuove indiscrezioni su Claudio Amendola e la Neri

Nella giornata di ieri abbiamo parlato della presunta separazione tra Claudio Amendola e Francesca Neri. Dopo ben 25 anni di vita insieme, infatti, pare che abbiano deciso di lasciarci. al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, non sappiamo quale sia la verità. A riportare il rumor per primo è stato il settimanale Diva e Donna. Sembra che l’attore abbiamo lasciato la casa in cui viveva con la Neri, segnale inequivocabile di un allontanamento anche sentimentale. Nessuno dei diretti interessati è ancora intervenuto per fare chiarezza. Staremo a vedere.

Nel mentre, però, spunta una nuova indiscrezione in queste ultime ore. Stando a quanto riportato da Dagospia, infatti, pare che l’amore sia finito tre mesi fa. Ma non solo. Sembra, inoltre, che l’attore abbia già perso la testa per un’altra donna: “Flash – La storia d’amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola era finita da tre mesi. Si vocifera che il cuore dell’attore batta per un’altra donna“. Al momento tutto questo è da prendere con le pinze. Si tratta solamente di rumor. Fino a qualche mese fa, infatti, il loro affetto sembrava molto forte, tanto che l’ex protagonista de I Cesaroni era stato accanto durante la scoperta della cistite interstiziale cronica:

Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme. Non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate. Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso.

Francesca Neri ha affermato che non era scontato che Claudio Amendola le stesse vicino. Lui, però, non ha mai mollato. Cosa potrebbe essere successo, quindi, in quest’ultimo periodo? Solo il tempo, probabilmente, ce lo dirà. Continua…