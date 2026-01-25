Shock ad Anguillara Sabazia. L’uomo accusato del femminicidio della moglie ha appreso del suicidio del padre e della madre: ora…

Shock ad Anguillara Sabazia. L’uomo accusato del femminicidio della moglie ha appreso del suicidio del padre e della madre: ora è massima allerta per il rischio di gesti estremi

Massima allerta nel carcere di Civitavecchia

Oggi Claudio Carlomagno vive sotto stretta osservazione. Infatti, la direzione del carcere di Civitavecchia ha disposto la sorveglianza a vista h24. Questa decisione è arrivata subito dopo una notizia terribile. L’uomo, accusato del femminicidio della moglie Federica Torzullo, ha saputo che i suoi genitori si sono suicidati. Pertanto, il personale penitenziario monitora ogni suo movimento. Il rischio che possa tentare un gesto estremo è purtroppo molto concreto.

Il tragico ritrovamento ad Anguillara Sabazia

I fatti risalgono alla serata di sabato 24 gennaio. I corpi di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio sono stati trovati nella loro villetta. I due coniugi si sono tolti la vita nel portico del giardino. Tuttavia, prima di morire, hanno voluto lasciare un ultimo messaggio. Si sono recati a Roma per consegnare una lettera d’addio all’altro figlio. In questo modo, hanno cercato di spiegare il peso insopportabile che portavano nel cuore.

Secondo l’avvocato di Claudio Carlomagno, Andrea Miroli, la coppia era devastata. Infatti, dopo la confessione del figlio Claudio, i genitori erano entrati in una spirale di dolore. Il legale ha parlato chiaramente di una vera “discesa agli inferi”. Inoltre, la forte pressione mediatica ha peggiorato la situazione. Negli ultimi giorni, Pasquale e Maria avevano ricevuto molti insulti sui social network. Di conseguenza, il peso della vergogna è diventato troppo grande da sopportare.

Le vittime invisibili di un crimine atroce

Questa vicenda dimostra che il dolore straziante colpisce anche chi non ha colpe. Infatti, l’avvocato Miroli sottolinea che i familiari dei colpevoli diventano spesso vittime collaterali. Anche la famiglia di Federica Torzullo è rimasta profondamente colpita. Stefania, la sorella della vittima, ha definito l’evento come una tragedia nella tragedia. Al momento, il pensiero principale va al figlio piccolo della coppia. Il bambino ha perso la madre, i nonni e, di fatto, anche il padre.

