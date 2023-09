NEWS

Debora Parigi | 16 Settembre 2023

Conosciamo bene Claudio Roma, concorrente del Grande Fratello 2023, quindi di dov’è , quanti anni ha, com’è la sua vita e dove seguirlo.

Chi è Claudio Roma

Nome e cognome: Claudio Roma

Data di nascita: infromazione non disponibile

Luogo di nascita: Riviera romagnola

Età: 34 anni

Segno zodiacale: Pesci

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Imprenditore nel wellness

Fidanzata: Claudio è single

Figli: Claudio non ha figli

Tatuaggi: non sembra averne di visibili

Profilo Instagram: @claudioroma.1

Claudio età, altezza e biografia

Vediamo chi è Claudio Roma, concorrente del Grande Fratello 2023, parlando della sua biografia, del lavoro e della famiglia. Nato in Riviera romagnola, non conosciamo esattamente la città, ha 34 anni di età. Non sappiamo la sua data di nascita esatta, ma possiamo dirvi che è del segno zodiacale dei Pesci. Non ci sono informazioni nemmeno sulla sua altezza e il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne sul suo corpo.

Parlando della famiglia, vi è molto legato e gli è stata vicino in momenti davvero difficili della sua vita.

Claudio Roma si è laureato in Veterinaria, ma lavora in un campo completamente diverso. Infatti è imprenditore nel settore wellness, tra l’altro ha aperto una palestra.

Vita privata

La storia di Claudio è molto particolare, piché ha un passato difficile che però ha superato e ha avuto una rinascita. Quando era adolescente, per integrarsi con i gruppi di altri, soprattutto per trovare il consenso dei ragazzi più grandi, ha intrapreso una strada sbagliata.

A 17 anni, infatti, è diventato spacciatore. Arrestato, è finito in una comunità e ha fatto tantissimi anni di servizio civile. In quel momento ha sentito di aver deluso la sua famiglia e quindi si è impegnato tantissimo per rimediare. Oggi è rinato.

Parlando della vita privata di Claudio del Grande Fratello, ha una fidanzata o è single? Claudio è single. Si definisce un amatore delle donne, ma non un Don Giovanni.

Dove seguire Claudio del Grande Fratello: Instagram e social

Ora che conoscimo meglio Claudio Roma, vediamo come seguirlo sui social e cosa pubblica.

Lui ha un profilo Instagram che ancora non ha 2 mila follower, ma con l’ingresso al Grande Fratello il numero aumenterà sicuramente.

Sul suo profilo pubblica soprattutto contenuti inerenti il lavoro. Ma ci sono anche foto di vita quotidiana.

Claudio Roma al Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023 parte lunedì 1 settembre con alla conduzione di nuovo Alfonso Signorini. Con lui in studio c’è la novità, cioè l’opinionista Cesara Buonamici e l’inviata social Rebecca Staffelli.

I primi 15 concorrenti sono entrati nella prima puntata, mentre nella seconda puntata ne sono entrati 6. Tra questi c’è Claudio Roma che ha fatto questa scelta del Grande Fratello per la sua rinascita. Ha detto che per lui è un’occasione per scoprirsi e dimostrare che si può cambiare, che si può rimediare ai propri errori, che se anche si imbocca una strada sbagliata, uscirne è possibile.

Il percorso di Claudio al Grande Fratello 2023

Claudio inizia il suo percorso al Grande Fratello 2023 a partire dalla seconda puntata portando subito la sua storia del passato. Ma come sarà la sua avventura?