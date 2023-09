Social | Spettacolo

16 Settembre 2023

Perché Francesca Sorrentino non ha accettato

Francesca Sorrentino non la vedremo sul Trono di Uomini e Donne. Almeno per ora! E a spiegare in maniera più specifica i motivi di questa decisione è stata lei stessa sul suo profilo Instagram. Tra le domande più gettonate, infatti, c’è proprio questa: “Perché non hai accettato il trono?”.

Decisa a svelare come stanno le cose, Francesca Sorrentino ha dato una risposta definitiva a chi sostiene che debba darsi una possibilità. La ragazza ha detto di avere bisogno di tempo per metabolizzare quanto accaduto con Manuel Maura.

La rottura non è stata facile e, di conseguenza, prima di iniziare una nuova conoscenza vuole concedersi del tempo per sé. Ha promesso però che magari un giorno farà la famosa telefonata. Qui i video con la spiegazione di Francesca Sorrentino…

Francesca Sorrentino sul Trono a #uominiedonne – parte 2 pic.twitter.com/p3Ya9yRP2a — disagiotv (@disagio_tv) September 16, 2023

Inutile negare che Francesca Sorrentino a oggi è tra le partecipanti di Temptation Island più amate. Questa necessità di vederla sedere sul Trono di Uomini e Donne è stata lanciata dai suoi fan, che vorrebbero un lieto fine per lei. Dopo la rottura con l’ex Manuel Maura, in tanti hanno chiesto di poterla vedere in TV. Dettaglio questo che è emerso anche durante le recenti puntate del programma, quando la ragazza è stata ospite.

Proprio qui però Maria De Filippi per quanto sia interessata a un profilo come il suo e la vedrebbe dunque molto bene in un contesto come quello di Uomini e Donne, le ha dato un consiglio. La conduttrice crede che lei debba ancora metabolizzare la relazione finita e poi in futuro potrà pensarci. Quindi non ha chiuso le porte. Dal canto suo, nonostante le pressioni di opinionisti e pubblico, anche Francesca Sorrentino si è detta d’accordo.

Quindi a oggi l’ex volto di Temptation Island non si sente di imbarcarsi in un’avventura di questo tipo e aprire il suo cuore a una nuova storia d’amore.