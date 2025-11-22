Gossip | News | Social | Vip Style
Clementine, la figlia di Claudia Schiffer, conquista i social!
La ventunenne incanta Instagram con un outfit da cowgirl che mette in risalto la sua incredibile somiglianza con la supermodella degli anni ’90
Clementine Vaughn, copia della mamma Claudia Schiffer? I social dicono di sì
La scena è una semplice festa a tema western, ma quando a pubblicare le foto è Clementine Vaughn, 21 anni, il web in pochi minuti si trasforma in una piazza in fermento.
La primogenita di Claudia Schiffer e del regista Matthew Vaughn ha condiviso una serie di scatti che stanno rimbalzando ovunque – e la ragione è chiara: sembra davvero la fotocopia della madre.
Il look western che ha stregato Instagram
Nelle nuove (e rare) immagini pubblicate su Instagram, Clementine appare insieme a un gruppo di amici durante un party a New York. Il suo outfit? Un corsetto bianco con maniche a sbuffo, stretto da una cintura di cuoio che valorizza alla perfezione la sua figura. In uno degli scatti la giovane posa con due amiche, sfoggiando un’energia spontanea e luminosa che ha conquistato il pubblico.
La somiglianza con Claudia Schiffer è impressionante
Gli utenti non hanno dubbi: guardando Clementine sembra di tornare agli anni d’oro delle top model.
Delicatezza dei lineamenti, capelli biondi, sguardo deciso: ogni dettaglio richiama la bellezza iconica di Claudia Schiffer.
Non stupisce che le foto siano diventate virali: quando madre e figlia sembrano due gocce d’acqua, il gossip è assicurato.
