La forza di una donna anticipazioni puntate dal 24 al 29 novembre
Tutte le anticipazioni de La forza di una donna
Di seguito le anticipazioni dettagliate e la trama completa de La forza di una donna per le puntate dal 24 al 29 novembre 2025.
La forza di una donna anticipazioni 24 novembre
Bahar, disperata e desiderosa di liberarsi dalla prigionia, decide di tentare la fuga con i suoi piccoli, Nisan e Doruk, nel cuore della notte.
Ma Sarp, pronto a fermarli, interviene e una lite tra i due uomini sfiora la violenza.
Bahar teme per la sicurezza di Arif, che rischia di essere ferito dalle guardie di Sarp, e decide di tornare a casa con il marito per evitare ulteriori conflitti.