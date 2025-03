Durante un’intervista con il settimanale Gente, Clizia Incorvaia ha condiviso le ultime parole che Eleonora Giorgi le ha detto prima di morire.

Clizia Incorvaia e le ultime parole di Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia ha voluto condividere con il pubblico un momento estremamente intimo e toccante legato alla scomparsa di Eleonora Giorgi. In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, l’influencer e moglie di Paolo Ciavarro ha rivelato le ultime parole che la celebre attrice le ha detto prima di morire.

“L’ultima volta che ci siamo viste, consapevoli che il tempo messo a disposizione della vita si stava esaurendo, Eleonora mi ha detto: ‘Adesso ti passo il testimone, ora tocca a te gestire tutto. È un bell’incarico, lo so’”, ha raccontato Clizia con emozione.

Un passaggio simbolico di responsabilità, un messaggio di forza e fiducia che ha lasciato un segno profondo in lei. Eleonora Giorgi, con la sua eleganza e la sua energia, ha sempre avuto un approccio positivo alla vita e lo ha ribadito anche nei suoi ultimi momenti.

“Cercate di non perdervi dietro cose futili, non sprecate istanti preziosi, coltivate ciò che vale davvero come la famiglia, l’amore, la gratitudine verso la vita. Concentratevi sulla felicità, siate felici!“, ha aggiunto l’attrice, lasciando in eredità parole di saggezza che oggi risuonano come un insegnamento prezioso.

La nuora ha dunque promesso alla suocera di seguire questi ultimi consigli, “Ho fatto a mia suocera una promessa”. Clizia ha sempre sottolineato il legame speciale che la univa alla suocera, un rapporto profondo che andava ben oltre l’affetto familiare.

Le due condividevano una visione comune della bellezza e della vita, e la vicinanza di Eleonora ha rappresentato per Clizia un’occasione di crescita e maturazione.

“Mi infondeva calma e, con il suo fare materno e saggio, teneva a bada la mia parte più irruenta“, ha confessato. Incorvaia ha poi evidenziato quanto la presenza di Eleonora sia stata determinante nel suo percorso personale.

Oltre al rapporto con Clizia, Eleonora Giorgi è stata una figura fondamentale anche per il nipote Gabriele, il figlio di Clizia e Paolo, e per Nina, la figlia che l’influencer ha avuto dalla precedente relazione con Francesco Sarcina.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, ma il suo insegnamento e il suo amore rimarranno sempre vivi nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata.