Clooney ricorda il provino che lanciò Pitt e ammette: “All’epoca ero furioso, oggi siamo amici e va bene così”

George Clooney ripercorre con ironia uno dei capitoli più curiosi della sua carriera: il provino per Thelma & Louise. Era il 1991 e lui e Brad Pitt erano due giovani attori pronti a tutto. Pitt ottenne il ruolo di J. D. e Clooney no. «Eravamo agli inizi, entrambi in difficoltà. Lui ce l’ha fatta, io no. E sì, ero arrabbiato», ammette. «Per anni non ho guardato il film. Pensavo: quel maledetto…».

Il carisma che decise tutto

Il ruolo trasformò Pitt in una star. Clooney, oggi, ci trova una logica: «Doveva farlo lui. Alcune cose succedono per un motivo».

Intanto Geena Davis ha confessato che tra i candidati — Pitt, Clooney, Grant Show e Mark Ruffalo — fu colpita solo da uno: «Il ragazzo biondo».

Una rivalità diventata amicizia

Le loro strade si sono incrociate di nuovo anni dopo, sul set di Ocean’s Eleven, dando vita a una delle amicizie più solide di Hollywood. Oggi Clooney può scherzarci su senza rancore: «Quel provino mi bruciò, ma alla fine ha funzionato per entrambi».