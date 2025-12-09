In queste ore a tornare al centro dell’attenzione è stato un ex gieffino del Grande Fratello, che è entrato nel cast della serie di Martin Scorsese.

Le parole dell’ex gieffino del Grande Fratello

Mancano pochi giorni all’attesa finale del Grande Fratello. Lunedì 15 dicembre, in diretta con Simona Ventura, scopriremo infatti chi sarà a vincere questa edizione del reality show di Canale 5 e di certo non sono esclusi colpi di scena. Solo ieri sera è andata in onda la semifinale del programma, durante la quale il pubblico ha assistito a ben cinque eliminazioni. In attesa di scoprire cosa accadrà durante l’ultima puntata, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

A tornare sotto i riflettori è stato infatti un ex gieffino del Grande Fratello, che sui social ha rivelato di essere entrato a far parte del cast della seconda stagione di The Saints, la serie targata Martin Scorsese. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Vittorio Menozzi. Come in molti ricorderanno, il modello ha preso parte al reality show nel 2023, all’epoca condotto da Alfonso Signorini. Adesso, a distanza di due anni dalla partecipazione al programma, per Vittorio è arrivata una nuova grande opportunità. Menozzi, condividendo alcuni scatti dal backstage della serie, ha affermato:

“Finalmente posso condividere alcune foto backstage della seconda stagione di The Saints, prodotta da Martin Scorsese. Uno dei giorni più belli della mia vita: un ricordo che vale la pena affrontare ogni sfida e che ogni traguardo viene dal duro lavoro. Il resto è gratitudine e restare devoto al mio cammino”.

Una grande occasione questa per l’ex concorrente del Grande Fratello. Non resta dunque che attendere la messa in onda della seconda stagione della serie di Martin Scorsese per vedere come se la sarà cavata Vittorio Menozzi.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.