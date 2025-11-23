L’Italia entra ufficialmente nella leggenda del tennis con Cobolli e Berrettini!

A Bologna arriva un tris leggendario: dopo i successi del 2023 e 2024, gli azzurri dominano anche contro la Spagna. Berrettini e Cobolli firmano un nuovo capitolo epico del tennis italiano.

Domenica 23 novembre, la squadra guidata da Filippo Volandri ha messo in bacheca la terza Coppa Davis consecutiva, superando la Spagna con un netto 2-0 grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.

Berrettini ha aperto la finale con una prestazione solida, imponendosi su Carreno in due set e portando gli azzurri in vantaggio. A completare l’opera ci ha pensato Cobolli, protagonista di un’altra partita di grande carattere: dopo il precedente miracolo sportivo contro il Belgio, il giovane italiano ha ribaltato anche Munar in tre set, regalando all’Italia il punto decisivo.

Con questo successo, l’Italia diventa la prima nazionale, dal 1972, a vincere tre Davis di fila.