Tra le centinaia di persone in coda al Piccolo Teatro per rendere l’ultimo omaggio ad Ornella Vanoni c’era anche Roberto Alessi. Il direttore di Novella2000 ha poi ricordato nuovamente la celebre artista.

Le parole di Roberto Alessi per Ornella Vanoni

Questa mattina è stata aperta al Piccolo Teatro la camera ardente di Ornella Vanoni, venuta a mancare venerdì sera nella sua casa di Milano all’età di 91 anni. Fin dalle prime ore dell’alba un flusso di gente ha voluto porgere l’ultimo saluto alla celebre artista e tra le centina di persone giunte c’era anche Roberto Alessi. Il direttore di Novella2000, che già nella giornata di ieri ha ricordato la cantante, intercettato dai giornalisti presenti al di fuori del Teatro ha voluto spendere ulteriori parole per la Vanoni, affermando:

“Lei era una che mi sgridava sempre. La Vanoni è la colonna sonora di tre generazioni, è sempre stata molto aperta a tutti i giovani, da Gabbani a Mahmood. Tutti devono qualcosa ad Ornella. Ha dato luce, con la sua luce, ai nuovi talenti. Ha fatto tanto, continua a fare tanto e continuerà a fare tanto”.

Ma non è finita qui. Continuando a ricordare con affetto Ornella Vanoni, Roberto Alessi, visibilmente emozionato e commosso, ha aggiunto:

“A differenza di altre dive, Ornella la trovavi dal fruttivendolo. Abitava poco lontano da qui. Parlava con chiunque, le piaceva stare tra la gente e alla gente piaceva lei. Lei non voleva essere popolare a tutti costi, era trasparente ed onesta. Era una persona che diceva la verità. In questi ultimi anni abbiamo bisogno di tanta verità e lei è sempre stata una persona che ha messo la verità e la libertà al primo posto”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.