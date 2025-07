In queste ore si è diffusa un’indiscrezione in merito a una possibile crisi tra i Coma Cosa. Tutto ciò che sappiamo

I Coma Cose si sono lasciati oppure no? In queste ore sul web si è diffusa l’indiscrezione che riguarda il noto duo di musicisti. Ecco tutto quello che sappiamo in merito.

Il rumor sui Coma Cose

I Coma Cose sono un duo italiano formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. La loro carriera in ambito musicale ha avuto inizio nel 2016 e si sono fatti conoscere al grande pubblico grazie alle loro apparizioni televisive in programmi come E poi c’è Cattelan e il Festival di Sanremo.

Fausto e Francesca sono anche una coppia nella vita e da ormai diversi anni stanno insieme. Adesso però le cose sarebbero cambiate o almeno così sostiene un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano sul proprio profilo Instagram. All’interno delle sue Stories, infatti, i follower hanno prima letto la notizia di un concerto annullato mentre nella seconda si parla di un presunto bacio dato a una terza persona:

“Ieri ho visto la cantante dei Coma Cose che baciava un altro uomo che non era suo marito in spiaggia in Liguria. E si baciava con uno”.

Ovviamente si tratta solo di rumor da prendere con le pinze perché i Coma Cose non hanno ancora commentato la situazione in nessun modo. Anzi, sui social continuano a promuovere il loro tour e sembrano molto affiatati insieme! Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o smentita nel caso in cui i due artisti volessero intervenire sulla questione.

Nel 2025 hanno rilasciato il nuovo album intitolato Vita Fusa e hanno anche pubblicato due singoli. Il primo si chiama Cuoricini ed è stato presentato al Festival di Sanremo, mentre il secondo è Gelosia. Proprio dopo il lancio del disco ha preso il via anche il tour estivo dal nome Live25. Siamo certi che sarà un successo e facciamo al duo il nostro più grande in bocca al lupo.