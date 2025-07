Nella giornata di ieri è stata pubblicata un’intervista a Nicolò Filippucci e il cantante ha raccontato di aver un gesto scaramantico molto intimo prima di salire sul palco a cantare. Ecco cos’ha dichiarato.

Il gesto scaramantico di Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci è sempre più amato dal pubblico e nonostante la sua uscita prematura, secondo molti utenti del web, da Amici 24 continua a riscuotere molto successo. Il giovane cantante si è fatto conoscere tra i banchi del talent e il suo talento lo sta portando lontano.

In questi giorni è stato ospite di Battiti Live, lo show che verrà trasmesso su Canale 5 tra non molte settimane. Alla conduzione troveremo ancora Ilary Blasi e Alvin con la collaborazione della new entry Nicolò De Devitiis. Tornando a Nicolò, nella giornata di ieri ha rilasciato un’intervista nel dietro le quinte della trasmissione e ha parlato di alcuni retroscena inaspettati.

LEGGI ANCHE: Un’ex allieva di Amici 24 aprirà il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari: ecco chi è

Ai microfoni di Webboh, come possiamo vedere anche nel video qui sotto, ha descritto il suo nuovo singolo con solo tre parole e poi ha decretato il suo tormentone preferito per questa estate: Serenata di Alessandra Amoroso e Serena Brancale. In un secondo momento ha poi spiegato qual è il gesto scaramantico che fa prima di salire sul palco:

“Prima di esibirmi spesso faccio salti da sportivo, tipo che mi devo scaldare. Ma una cosa che faccio sempre è un po’ strana… Ogni volta che canto metto le stesse mutande. Le lavo ogni volta, ma ho sempre quelle. No, no sono proprio le stesse. Giuro che le lavo tra un’esibizione e un’altra ma sono sempre loro”.

@webboh.it ✨Q&A CON NICOLÒ FILIPPUCCI✨ 👉🏻 abbiamo intervistato Nicolò Filippucci a Battiti Live con @radionorbaufficiale e tra domande sul suo nuovo singolo, l’esame di maturità e la sua situazione sentimentale, ci ha raccontato un rito scaramantico molto particolare che fa prima di salire sul palco! 🫣 vi aspettavate queste risposte? ♬ suono originale – webboh.it

Ve lo aspettavate? Alla fine ha parlato anche di Maria De Filippi, la persona più famosa che conosce, e della sua più grande paura: “Hai presente le giostre dove stai a testa in giù? Quelle mi fanno tantissimo paura“.