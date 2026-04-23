Da alcuni anni il bordeaux è diventato uno dei colori più amati e indossati, anche dalle celeb. Un colore dall’eleganza senza tempo, in grado di dare un tocco chic in più a qualunque look. Ma, come abbinarlo al meglio in primavera? Vediamo insieme qualche idea di outfit dalla quale prendere ispirazione.

Come abbinare il bordeaux: i colori su cui puntare

Se c’è un colore super elegante quello è il bordeaux. Quella sfumatura scura e intensa del rosso, caratterizzata da un mix di viola e marrone. Un colore meraviglioso, oggi indossato tantissimo anche dalle celebrities. C’è da dire che è un colore che si adatta a tutte le stagioni, perfetto in quelle calde, perfetto in quelle fredde. Noi però ci soffermeremo su come abbinare il bordeaux in primavera. Vedremo insieme qualche idea di outfit da cui potete prendere inspirazione ma, prima, cerchiamo di capire quali sono i colori che, in primavera, si sposano perfettamente con questo splendido colore. La scelta migliore è quella di abbinare il bordeaux con toni neutri e chiari, quali bianco, beige, crema, sabbia e grigio. Per chi invece vuole osare di più, il blu, dal navy al denim, per un look casual ma comunque elegante.

Come abbinare il bordeaux: i capi chiave su cui puntare

A breve andremo a vedere insieme qualche idea di outfit con protagonista il colore bordeaux, ma prima andiamo a vedere quali sono i capi (e gli accessori) chiave su cui puntare per la primavera:

Blazer: lunga vita al blazer, perfetto da indossare sia per un’occasione formale che una più casual, anche per un aperitivo con le amiche. Se non lo avete nell’armadio, un blazer bordeaux è la scelta top per questa primavera!

lunga vita al blazer, perfetto da indossare sia per un’occasione formale che una più casual, anche per un aperitivo con le amiche. Se non lo avete nell’armadio, un blazer bordeaux è la scelta top per questa primavera! Pantaloni: un paio di pantaloni leggeri di colore bordeaux sono un altro capo su cui puntare per la primavera, perfetti da indossare sia di giorni che anche nelle serate più calde.

un paio di pantaloni leggeri di colore bordeaux sono un altro capo su cui puntare per la primavera, perfetti da indossare sia di giorni che anche nelle serate più calde. Vestito : per la seconda parte della primavera, quando le temperature cominciano a salire, avere nell’armadio un abito bordeaux vi salverà quando non saprete proprio cosa indossare!

: per la seconda parte della primavera, quando le temperature cominciano a salire, avere nell’armadio un abito bordeaux vi salverà quando non saprete proprio cosa indossare! Borsa: possono mancare gli accessori? Se siete tra coloro che amano il bordeaux ma non per quanto riguarda l’abbigliamento, potete ovviare puntando su una borsa di questo colore, piccola o grande a seconda delle vostre esigenze.

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Come abbinare il bordeaux: idee e outfit consigliati

Abbiamo visto quali sono i colori che si abbinano meglio con il bordeaux, abbiamo visto quali sono i capi e gli accessori chiave di questo colore, ora andiamo a vedere qualche idee di outfit per la primavera:

Look da ufficio:

Un bel paio di pantaloni di colore bordeaux abbinati a una camicia bianca o color crema, ai piedi un paio di stivaletti a inizio stagione, passando poi alle slingback.

Look elegante:

Per una serata fuori, un abito midi bordeaux è perfetto abbinato a un paio di stivaletti o di décolleté. Una clutch bianca a completare il look.

Un abito grigio o un tailleur grigio si sposano perfettamente con una borsa bordeaux chic.

Look casual:

Un paio di jeans abbinati a un maglia a maniche lunghe bordeaux e un paio di sneakers ai piedi per un look street style.

Un paio di jeans abbinati a una maglia bianca a maniche lunghe e a un blazer bordeaux per un look casual ma elegante.