Sostenibilità, benessere e accoglienza: sono le parole più utilizzate da alcune delle designer protagoniste della Design Week, a Milano fino al 26 aprile. Parole che raccontano quanto il settore negli ultimi anni si sia evoluto, trasformando intuizioni e idee in oggetti e spazi da vivere e al contempo alimentando una visione interdisciplinare d’insieme. Nuove dimensioni, che trovano nel Fuorisalone il luogo perfetto per esprimersi, con installazioni scenografiche che nutrono l’immaginario e percorsi immersivi in cui perdersi. Almeno per un po’.

Nel numero di Novella 2000, attualmente in edicola, Sara Ricciardi, Cristina Riva, Monia Giannini ed Erika Baffico, parlano della loro arte, delle opere e delle installazioni, senza tralasciare il racconto del loro percorso in questo settore così competitivo.

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