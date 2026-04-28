I capelli bianchi sono un segno naturale del trascorrere del tempo. In poche parole, prima o poi, tutte noi dovremo fare i conti con la tanto odiata ricrescita! Chi ha la base scura è senza dubbio più “svantaggiata”, in quanto anche pochi capelli bianchi si notano facilmente, mentre chi ha una base chiara può permettersi anche di non intervenire subito per nasconderli, in quando difficilmente si noteranno (almeno inizialmente!) Vediamo dunque insieme cosa fare per camuffare i capelli bianchi su base scura.

Capelli bianchi: l’incubo di noi donne!

Generalizzare non va mai bene quindi, va detto, ci sono anche diverse donne che accolgono la comparsa dei capelli bianchi senza troppi drammi anzi, c’è anche chi decide di non ricorrere a tinte e rimedi vari. Non ce nulla di male nel farlo, ognuna di noi deve sempre sentirsi libera di fare ciò che più crede, non c’è niente di male nel lasciare i capelli bianchi come non c’è niente di male nel decidere di coprirli. Sono semplicemente scelte individuali, entrambe rispettabilissime. Questo articolo è però dedicato a tutte coloro che, dei capelli bianchi, non vogliono proprio sentir parlare! E, in particolare, a coloro che hanno una base scura e sulle quali anche pochi bianchi si notano.

Come camuffare i capelli bianchi: nuovo taglio?

A breve andremo a vedere insieme qualche rimedio no stress per camuffare i capelli bianchi su base scura. Prima però soffermiamoci su un aspetto importante e troppo spesso ignorato: esistono dei tagli di capelli fatti apposta per camuffare i capelli bianchi! Avete capito bene, ovviamente stiamo parlando di una ricrescita minima, la tinta prima o poi diventerà l’unica alternativa ma inizialmente si può anche solo cambiare taglio, come ad esempio optare per tagli con frangia piena o ciuffo, che consentono di spostare i capelli in modo strategico ed evitare di mettere in risalto la ricrescita. Ma tranquille, se cambiare taglio non è nei vostri piani, andiamo ora a vedere qualche rimedio utile no stress per camuffare i capelli bianchi su base scura.

Come camuffare i capelli bianchi su base scura senza stress

Siamo pronte per vedere qualche rimedio no stress per camuffare i capelli bianchi su base scura:

Spray: usare uno spray ritocco istantaneo è la scelta più veloce e ideale soprattutto per le “emergenze”. La ricrescita viene coperta sino al lavaggio successivo;

usare uno spray ritocco istantaneo è la scelta più veloce e ideale soprattutto per le “emergenze”. La ricrescita viene coperta sino al lavaggio successivo; Mascara: il mascara per capelli è un prodotto cosmetico che si applica direttamente sulla chioma, in particolare per tempie e zone localizzate, e sono in grado di offrire una copertura temporanea dei capelli bianchi;

il mascara per capelli è un prodotto cosmetico che si applica direttamente sulla chioma, in particolare per tempie e zone localizzate, e sono in grado di offrire una copertura temporanea dei capelli bianchi; Henné naturale: si tratta di un prodotto in polvere in grado di coprire i capelli bianchi in modo facile e duraturo (circa per qualche settimana);

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