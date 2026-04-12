I tagli corti stanno diventando sempre più di moda, specie nelle stagioni calde. State anche voi pensando di provare uno short haircut e di dire addio, o arrivederci, alla vostra lunga chioma? O semplicemente avete già i capelli corti e volete solo cambiare taglio? Siete nel posto giusto, ora vedremo insieme quali sono i tagli corti di tendenza per questo 2026.

Capelli, è ora di darci un taglio?

La maggior parte di noi donne, almeno una volta nella vita, ha provato il desiderio di cambiare completamente look in fatto di capelli, soprattutto coloro che, da sempre, portano i capelli lunghi e, diciamolo, specie in estate, e specie in questi ultimi anni, avere i capelli lunghi è diventata quasi una sfida di sopravvivenza! Quindi, perché non darci un taglio (finalmente)? Portare i capelli corti non solo ha tantissimi vantaggi in fatto di comodità e tempi ridotti di lavaggio/asciugatura ma, negli ultimi anni, gli short haircut sono diventati di tendenza, basta vedere quante celebrities al giorno d’oggi (Emma Stone su tutte) hanno i capelli corti. Vi siete convinte? Ancora no? Bene, andiamo ora a vedere tutti i vantaggi dei capelli corti per poi vedere quali sono i look di tendenza di questo 2026, chissà che non ve ne innamoriate!

Capelli, tutti i vantaggi dei tagli corti

Diciamolo senza giri di parole: il 2026 è l’anno dei capelli corti! Lo dicono le passerelle, lo dicono le celeb, lo dico gli hairstylist, insomma lo dicono tutti. Optare quindi per uno short haircut non solo è una scelta di stile ma è anche un modo per sentirsi più leggere e più libere e, credetemi, anche più sicure di sé! I tagli corti inoltre, rispetto a quelli medi e lunghi, incorniciano maggiormente il viso e valorizzano di più i lineamenti. Volete dare al vostro look una ventata di aria fresca? Bene, basta solo un taglio!

Tagli corti donna 2026: i look più richiesti nei saloni

Dopo aver visto quelli che sono tutti i vantaggi dell’avere i capelli corti, è tempo di vedere insieme quali sono i look più richiesti nei saloni in questo 2026:

Trixie cut: è un taglio di capelli corto ultra-moderno, in pratica è un’incrocio tra il classico pixie e il crop (entrambi tagli di super tendenza qualche anno fa). E’ un taglio che gioca sulle proporzioni e che non ha paura di essere asimmetrico e di giocare con le lunghezze. Spesso è abbinato a micro-frangette.

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Cowboy bob: è il caschetto di tendenza 2026 che unisce la struttura del classico bob alla texture spettinata dello shag. Prevede scalature interne e sfilature al fine di creare volume.

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Razor crop: taglio corto deciso ma morbido, che gioca con texture e movimento. Il taglio preciso del rasoio è infatti in grado di scolpire i capelli, donando un senso di leggerezza.

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Halo cut: taglio corto arrotondato e voluminoso ottimo per valorizzare tutte le donne che hanno i capelli ricci. E’ un taglio che arriva alle spalle e presenta scalature arrotondate che incorniciano il viso.

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Questo sono i quattro tagli corti più richiesti e più di tendenza per il 2026. Il consiglio è sempre quello di chiedere al vostro parrucchiere di fiducia quale di questi tagli è perfetto per voi, in quanto, ad esempio, la forma del viso è un fattore essenziale da tenere presente nella scelta del taglio.