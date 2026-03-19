Si fa presto a dire riga. Ma c’è riga e riga – e nel 2026 quella che conta è solo una: di lato. Dalle passerelle di Parigi e New York al tappeto rosso degli Oscar, la riga di lato è ovunque.

Le star la portano, gli hairstylist la consigliano, TikTok ne va pazzo. E soprattutto sta bene davvero a tutte. Che tu abbia i capelli corti, medi o lunghissimi, lisci o mossi: con la riga di lato è un’altra storia.

Scopriamo insieme perché è la tendenza capelli 2026 di cui non sapevi di aver bisogno.

La riga di lato torna di moda nel 2026: cosa dicono le passerelle

Non è nostalgia, è evoluzione. La riga laterale ha fatto il suo ritorno trionfale sulle passerelle Primavera/Estate: da Saint Laurent, dove Duffy l’ha abbinata a tailleur affilati e sguardi intensi, alla Chanel Cruise 2026, dove Anthony Turner l’ha trasformata in simbolo di grinta e glamour. Un hairstyle che ha fatto scalpore anche alla sfilata di Tory Burch a New York, valorizzando tra l’altro la chioma spettinata di Emily Ratajkowski in passerella come indossatrice, e che è stato rispolverato dagli utenti di TikTok, sempre attentissimi ai trend.

Insomma, non si tratta di una moda passeggera: la riga di lato è diventata un vero e proprio linguaggio estetico.

Riga di lato agli Oscar 2026: le star che l’hanno scelta

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Anche il red carpet più glamour del mondo ha detto la sua. Kate Hudson ha scelto per gli Oscar 2026 un’estetica decisamente Old Hollywood, con un look che il suo hairstylist Renato Campora ha descritto come allo stesso tempo moderno e senza tempo, sofisticato ed elegante. Un look costruito proprio intorno alla riga laterale, declinata in chiave classica e luminosa. La conferma che questo dettaglio, apparentemente piccolo, può fare tutta la differenza.

Perché la riga di lato fa sembrare più giovani

C’è una ragione precisa – anzi, ce ne sono più di una. La riga laterale dona volume in punti strategici e ammorbidisce i tratti del viso, presentandosi come l’antitesi perfetta della rigida e simmetrica riga centrale. Spostare la scriminatura stimola la circolazione, riduce lo stress da trazione e può persino aiutare a mantenere in equilibrio il microbioma del cuoio capelluto. Non è solo estetica, è anche self-care.

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Come portare la riga di lato in base al tipo di capello

La riga di lato non è uguale per tutte – e questa è la sua forza. Per le ricci basta girare i capelli quando sono umidi, applicare una crema modellante e lasciare asciugare all’aria o con diffusore.

Chi ha capelli ondulati dovrebbe lavorare con la texture naturale delle onde e sperimentare una riga laterale morbida, non troppo definita. Per le lisce c’è un trucco: spostare i capelli sul lato con più massa, cotonare delicatamente alla radice e infilare le ciocche più corte dietro l’orecchio per dare un’illusione di struttura.

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La risposta breve è: con tutti. Ma ci sono alcune combinazioni particolarmente vincenti. Il Butterfly Cut, perfetto per capelli medi o lunghi, si porta nel 2026 soprattutto con blow-out e riga laterale, in una reinterpretazione moderna delle grandi acconciature degli anni ’80 e ’90. Anche sul lungo classico la riga laterale alta sottolinea la simmetria del viso, accentuando la morbidezza del taglio e donando un’eleganza discreta ma immediatamente riconoscibile. E sul bob? Il long bob si porta benissimo con riga centrale o laterale, valorizzando balayage e schiariture delicate.

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Riga di lato: come si fa in pochi passaggi

Non serve andare dal parrucchiere. Tracciate una linea diagonale a circa 2,5 cm dall’attaccatura dei capelli e capovolgete la ciocca frontale sopra la riga centrale in modo che poggi sull’altro lato e crei volume. Per un effetto ancora più di tendenza, aggiungete una frangia scalata o un ciuffo laterale e completate il look con una pinza effetto tartaruga o una mollettina scintillante. Tre minuti e il gioco è fatto.