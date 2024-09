Dopo la squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello non è tardata ad arrivare la reazione (inaspettata) della sua ex Alessia

La squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello ha inevitabilmente suscitato una reazione da parte della sua ex, Alessia Pascarella che sui social ha commentato l’accaduto.

Grande Fratello, la reazione di Alessia dopo la squalifica di Lino

Niente da fare per Lino Giuliano al Grande Fratello. Come annunciato ieri da Alfonso Signorini, infatti, è stato squalificato dal gioco ancor prima di entrare nella Casa. Un record in negativo per lui e per il programma. Ma cosa è successo e cosa ne pensa la sua ex Alessia Pascarella? È arrivata la sua prima reazione a caldo, che scopriremo da qui a breve.

Quella che sarebbe dovuta essere per Lino Giuliano una bella esperienza, si è trasformata in una pagina da dimenticare in fretta. L’ex volto di Temptation Island, squalificato dal Grande Fratello, ha dovuto fare i conti con questa decisione dopo una risposta scritta sui social a Enzo Bambolina, giudicata omofoba.

Per quanto Lino Giuliano si sia scusato, l’accaduto ha generato un enorme polemica sul web, tanto che ancor prima del suo ingresso si è vociferata la possibilità che il barbiere napoletano non avrebbe fatto parte del cast o comunque che ci sarebbe stato un responso tramite televoto o simili. Alfonso Signorini e la sua squadra di autori hanno optato poi per la prima opzione: la squalifica di Lino dal Grande Fratello.

Per tutta la serata, per quanto il programma continuasse ad andare avanti con la presentazione dei concorrenti, si è tanto parlato della squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello ed è arrivata la reazione da parte della sua ex fidanzata Alessia Pascarella. Tempestata di domande è intervenuta per poi chiudere così l’argomento:

“Lui non è per niente omofobo, ve lo assicuro. La parola detta non è giustificabile, per carità. Ma si percepisce chiaramente che è stata pronunciata in un momento di rabbia a causa di una diffamazione subita”. Questo il pensiero di Alessia Pascarella a proposito del suo ex fidanzato Lino Giuliano.

E ancora a proposito di questa mancata opportunità colta da Lino al Grande Fratello, ha aggiunto: “Mi dispiace perché il GF è una grande occasione e un’esperienza bellissima. Anche per quelli che commentano negativamente, perché ne ho ricevuti a valanga. ‘Loro poi sarebbero i primi ad andarci anche a piedi’”.

La storia Instagram di Alessia Pascarella sul mancato ingresso di Lino Giuliano al Grande Fratello

Dunque per quanto la loro storia si sia conclusa, Alessia Pascarella si è comunque detta dispiaciuta. L’accaduto al suo ex Lino Giuliano si tratta di un’occasione sfumata e il Grande Fratello sarebbe potuta essere una bella chance!