La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata, eppure sul web è già nata la prima ship! I fan infatti hanno già notato una particolare simpatia tra due di loro.

Grande Fratello, è nata la prima ship?

Il debutto del Grande Fratello ieri sera su Canale 5 era atteso da diversi fan del programma. I più non vedevano l’ora di fare la conoscenza dei nuovi gieffini. Se la regina della serata sembra essere stata Jessica Morlacchi, così come il giudizio a proposito della squalifica a Lino Giuliano, due dei concorrenti sembrano avere già attirato l’attenzione del web. Come mai? Per il feeling che si è creato fin da subito.

Di chi stiamo parlando? Facciamo riferimento a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Per quanto alcuni sostengano che lei abbia una frequentazione fuori, non c’è nulla sui social che lascia pensare a una possibile relazione. In ogni caso, siamo in attesa di chiarimenti da parte dei diretti interessati sulla loro sfera sentimentale. Ma, nonostante ciò, c’è chi sui social ha visto già del tenero tra i due.

Fin dalle prime battute nella Casa del Grande Fratello, molti utenti si sono accorti della simpatia reciproca che sarebbe nata tra Lorenzo e Shaila. I due hanno scambiato qualche chiacchiera sia ieri sera che nel corso della giornata di oggi. Sul web pare essere quindi nata la prima “ship” di questa edizione, nonostante comunque tra loro non ci sia ancora assolutamente nulla e si stanno semplicemente conoscendo, come spesso accade in programmi come questo.

Lorenzo e Shaila insieme in piscina – Grande Fratello

È pur vero però che forse fin da subito Lorenzo e Shaila hanno capito di avere delle cose in comune al GF. Tant’è che anche oggi si sono ritrovati prima a trascorrere del tempo in piscina insieme e poi in sauna: “Non ti ho mai visto. Io sono a Milano da tanti anni”, ha raccontato Shaila Gatta durante un confronto con Lorenzo Spolverato, il quale ha dichiarato invece di averla vista in TV, ma di non conoscere molto di lei perché vuole scoprire tutto spontaneamente sui suoi compagni.

Sempre durante la conversazione sempre Lorenzo Spolverato ha ammesso che in Shaila Gatta sembra aver già trovato una bella alchimia e di essersi trovato bene fin da subito con lei, forse perché hanno dei lati caratteriali simili. Vedremo come si evolverà il loro rapporto nella Casa del Grande Fratello.