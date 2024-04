Belen ha abbandonato la chat di gruppo delle mamme: “Se pensano che me la tiro? Non mi frega…”

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Aprile 2024

Belen Rodriguez Stasera C'è Cattelan

A Stasera C’è Cattelan Belen Rodriguez ha confidato di aver abbandonato la chat di gruppo delle mamme, dedicata alla scuola di suo figlio. E al pensiero che c’è chi può pensare che se la tira per questo, ha risposto: “Non mi frega….”

Belen Rodriguez e la chat delle mamme

L’ultimo appuntamento con Stasera C’è Cattelan si è concluso con l’ospitata di Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha finalmente avuto modo di prendere parte alla trasmissione dopo tanti forfait e ha parlato anche di corna e presunti tradimenti ricevuti (che in tanti hanno interpretato come una bordata a Stefano De Martino).

Un altro argomento che Alessandro Cattelan ha voluto affrontare con la sua ospite riguarda le chat di WhatsApp: “Come va con gli altri genitori, le altre mamme… sei anche tu nel tunnel infinito delle chat della mamme, dei genitori, della scuola…..?”, ha chiesto incuriosito il conduttore.

“Io ho abbandonato subito”, ha risposto Belen Rodriguez senza riuscire a trattenere la risata. “Ma da subito perché ho visto tre/quattro cose che mi sono completamente spaventata”.

Per tale ragione Belen Rodriguez pare abbia trovato una soluzione: “Così io ho deciso di non esserci, c’è mia madre, ti ringrazio tantissimo per quello che fai per me. Ce lei? Sì, credo di sì, non chiedo molto, perché me ne vergogno un po’ di non esserci, però non fa parte di me. Io sono un po’ anarchica in questo, nell’allevamento dei figli”.

Dopo queste dichiarazioni Alessandro Cattelan ha voluto sapere da Belen Rodriguez se si è mai domandata di cosa possono pensare gli altri: “Se pensano che me la tiro? Non me ne frega un grandissimo…. No…”, ha replicato lei decisa.

“Non vedo mai i gossip”, le parole di Belen

Nel corso dell’appuntamento con Stasera C’è Cattelan, Belen Rodriguez ha detto anche come in passato le chiacchiere della gente l’abbiano ferita. Però dopo 20 anni in cui fa parte del mondo dello spettacolo, ormai, ci ha fatto un po’ l’abitudine.

Quando ha cominciato, come per sua stessa ammissione, non avrebbe mai immaginato ciò che sarebbe arrivato dopo. Per questo ha svelato anche qual è il suo rapporto con i pettegolezzi e con i social network:

“La fama di colpo mi ha travolto e quindi soffrivo, ora leggo poco le notizie. Non vedo quasi mai i gossip, non cerco il mio nome sul web e non voglio sapere nulla. Sui social leggo e rispondo anche ai follower. Sono grata a chi scrive qualcosa di positivo e quindi mi viene da rispondere. Poi c’è anche chi mi fa arrabbiare e rispondo anche a loro con cose del tipo ‘mi dispiace, ti abbraccio’”, ha concluso Belen Rodriguez.