Ieri il maestro pasticciere Iginio Massari ha festeggiato il suo 83° compleanno. Per renderlo memorabile ha scelto l’adrenalina, lanciandosi in…

Ieri il maestro pasticciere Iginio Massari ha festeggiato il suo 83° compleanno. Per renderlo memorabile ha scelto l’adrenalina, lanciandosi in un volo sulla zipline di Klausberg, in Alto Adige. Il video della sua avventura ha suscitato diverse reazioni dei fan. “Volevo sentirmi vivo”, ha dichiarato, confermando la sua voglia di superarsi nonostante l’età.

Il compleanno di Iginio Massari

Iginio Massari, iconico maestro pasticciere che ha conquistato il cuore di tutti, ha deciso di festeggiare il suo 83° compleanno in un modo inusuale. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere. Il noto gastronomo ha deciso di volare a quasi 1.800 metri di altezza, sospeso nel vuoto, su una delle zipline più spettacolari d’Europa.

LEGGI ANCHE: Fedez si tatua un cuore trafitto: il significato del nuovo tatuaggio (FOTO)

L’avventura si è svolta a Klausberg, nella splendida Valle Aurina (Alto Adige). Qui la zipline che collega le vette delle montagne è famosa per la sua lunghezza e il panorama mozzafiato. Nonostante l’età avanzata, Iginio Massari ha voluto superare ogni barriera e dimostrare che la voglia di vivere non ha limiti. Con un respiro profondo e un sorriso, si è preparato per la discesa, Ha indossato l’imbracatura e affrontato il momento con il coraggio che contraddistingue da sempre il suo spirito.

Il post su Instagram che racconta l’esperienza è stato un vero e proprio successo, raccogliendo centinaia di commenti da parte dei suoi fan. Alcuni hanno lodato il pasticciere per il suo coraggio, mentre altri, più preoccupati, hanno sottolineato il meteo non proprio ideale, con nuvoloni grigi e un’atmosfera nebbiosa. Ma a 83 anni, Iginio Massari sembra non temere nulla.

“Volevo sentirmi vivo”, ha scritto nel post, una frase che racchiude tutta la sua filosofia di vita. Tra i commenti, molti hanno definito Iginio Massari un “modello” da seguire. “Lei è unico”, si legge sotto il video, sottolineando quanto sia stato coraggioso e formidabile in questa impresa, nonostante gli anni che passano.

Se c’è una cosa che Iginio Massari ha insegnato a tutti, è che le passioni non hanno età. E forse anche questo è il suo segreto: non fermarsi mai, sfidare i limiti, e soprattutto, vivere appieno ogni singolo istante.

Auguri maestro!