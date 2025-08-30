Nelle scorse ore Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, ex concorrenti del Grande Fratello, hanno avuto un incidente a Las Vegas. Lui ha raccontato l’accaduto sui social, ma i video hanno scatenato polemiche e dure critiche. Alfonso è sbottato e deciso di replicare: “Vergognatevi”.

Critiche contro Alfonso D’Apice dopo l’incidente

Brutto spavento per Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, ex protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. I due si trovavano in vacanza a Las Vegas quando sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale. Il van su cui viaggiavano, a quanto pare a causa di una gomma forata, si è ribaltato con loro all’interno. Fortunatamente, entrambi sono usciti quasi illesi, se si esclude una lieve contusione alla caviglia per Alfonso.

A raccontarlo è stato proprio Alfonso D’Apice sui social, apparso in lacrime mentre spiegava quanto accaduto. Ha parlato della paura vissuta, del primo pensiero rivolto a Chiara per sincerarsi che stesse bene e del momento in cui ha rotto un vetro con lo specchietto per uscire dall’abitacolo e liberarsi.

Il racconto ha colpito molti, ma, come spesso accade in questi casi, ha anche suscitato polemiche. Alcuni utenti si sono chiesti perché Alfonso D’Apice abbia scelto di documentare tutto sui social, sollevando dubbi sul tempismo e sulla necessità di “condividere” un momento così delicato.

Alfonso D’Apice non è rimasto in silenzio. Sui social è sbottato e deciso di replicare con un messaggio, scritto tra le storie:

“2025, purtroppo esistono ancora degli sciacalli che devono parlare delle cose degli altri senza un minimo di tatto o sensibilità per poi vantarsi delle visual. Dovrebbero vergognarsi. Ricordo qualche mese fa quando ho avuto la rapina in casa, dissero che non era vero perché non avevo fatto il video. Vergognatevi.”

E ha aggiunto, spiegando l’utilità delle riprese: “Abbiamo scampato la morte noi e altre 20 persone. È proprio grazie a quei video, alle foto e a tutto il materiale registrato da altri testimoni che ora potremmo essere tutelati in quanto legalità e sanità.”

Storia Instagram Alfonso D’Apice

Nonostante la spiegazione, la polemica non si è placata, con molti che continuano a sostenere che documentare un incidente per fini assicurativi non richiede la pubblicazione immediata sui social. Alfonso D’Apice spera però che dopo questo suo intervento la questione si plachi definitivamente e che la sua scelta non venga ancora criticata in questo modo.