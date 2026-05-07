A Veggiano un uomo vince due milioni al Gratta e Vinci con una giocata da 10 euro, lasciando incredulità e stupore tra i residenti del paese.

Un episodio di fortuna straordinaria ha attirato l’attenzione nel Padovano, dove un uomo ha vinto due milioni al gratta e vinci con un biglietto da soli 10 euro, trasformando una giocata casuale in una somma capace di cambiare la vita. La vicenda, avvenuta a Veggiano, ha rapidamente fatto il giro della zona, riaccendendo la curiosità sulle grandi vincite improvvise e sul loro impatto nei piccoli centri.

Vincita da record con un Gratta e Vinci scuote Veggiano

La fortuna torna a fare tappa in Veneto e questa volta il colpo milionario arriva da Veggiano, in provincia di Padova. Un uomo italiano tra i 30 e i 35 anni ha acquistato un Gratta e Vinci “Doppia Sfida Super” da 10 euro nella tabaccheria di via Roma 21, riuscendo a conquistare il premio massimo di 2 milioni di euro. Come riportato da Il Gazzettino, la vincita risale alla fine di aprile, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto oggi, 7 maggio. Dopo il recente MillionDay milionario centrato a Codevigo, il Padovano torna quindi protagonista di una nuova storia incredibile legata alla fortuna.

Secondo quanto raccontato a Padova Oggi dal titolare della rivendita, Christian Rigoni, il vincitore non sarebbe un cliente abituale né residente a Veggiano, ma un lavoratore di passaggio fermatosi casualmente lungo la strada principale del paese. Dopo aver grattato il biglietto all’esterno del locale, il giovane sarebbe rientrato visibilmente emozionato, con le mani tremanti e gli occhi lucidi, per comunicare l’incredibile scoperta. Rigoni ha spiegato di non aver mai assistito a una vincita di tale entità nella sua attività e ha augurato al fortunato giocatore di utilizzare il denaro con intelligenza, magari aiutando anche chi si trova in difficoltà.

Compra un Gratta e Vinci da 10 euro e vince 2 milioni

La notizia del premio da 2 milioni ha rapidamente fatto il giro della provincia, attirando l’attenzione di curiosi e clienti abituali della tabaccheria. Come spesso accade in questi casi, il volume di gioco è aumentato nel giro di poche ore, alimentato dal desiderio di replicare la fortuna del misterioso pendolare che, con una spesa minima, si è ritrovato improvvisamente milionario. Il proprietario della ricevitoria ha raccontato di essersi sentito profondamente colpito dalla reazione del vincitore, sottolineando che la stretta di mano ricevuta e la felicità mostrata dal ragazzo rappresentano già una grande soddisfazione personale.

L’episodio si inserisce in un periodo particolarmente fortunato per il Veneto. Solo pochi giorni fa, infatti, a Mestre un giocatore aveva centrato una vincita da quasi 500mila euro al Lotto grazie a una combinazione giocata sulla ruota di Torino. Anche in quel caso si era trattato di una giocata da pochi euro trasformata in una cifra capace di cambiare la vita. Ora Veggiano entra ufficialmente tra i comuni simbolo della fortuna, grazie a un biglietto acquistato quasi per caso e diventato in pochi istanti il protagonista di una storia destinata a far parlare a lungo.