Beppe Convertini e Il Paese delle tradizioni: viaggio tra borghi e radici italiane

Novità in arrivo. Beppe Convertini presenta Il Paese delle tradizioni, un viaggio emozionante tra borghi, riti, feste e identità italiane.

Beppe Convertini presenta il libro Il Paese delle tradizioni

Volto amato della TV, Beppe Convertini torna a raccontare il nostro Paese in una veste inedita e profondamente autentica. Dopo il successo di Paesi miei e Il Paese azzurro, l’attore e conduttore pugliese presenta il suo nuovo libro, Il Paese delle tradizioni, edito da Rai Libri: un viaggio emozionante tra borghi, feste popolari, riti antichi e sapori genuini che resistono al tempo.

Convertini, che molti conoscono per programmi come Linea Verde, La vita in diretta Estate e Uno Mattina in Famiglia, ha deciso di intraprendere un percorso narrativo che unisce la passione per il racconto e l’amore per le radici italiane. “Viviamo in un mondo che corre sempre più veloce e rischia di perdere le proprie radici”, spiega l’autore. Il Paese delle tradizioni è quindi un diario di viaggio e di incontri, un mosaico di storie e persone che custodiscono l’anima autentica dell’Italia.

Nel libro, Beppe Convertini esplora feste, processioni e celebrazioni che raccontano la storia dei territori: dalle maestose macchine a spalla riconosciute dall’UNESCO alla ’ndocciata di Agnone, dalle antiche usanze del Carnevale di Romeno in Val di Non alle sagre che esaltano i prodotti locali. Il risultato è un racconto vivo, arricchito da fotografie originali e testimonianze di chi lavora ogni giorno per preservare la memoria collettiva.

Accanto a lui, in questo viaggio, c’è anche Antonino La Spina, presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, che accompagna l’autore in molte tappe. “È un libro che invita a guardare al futuro senza dimenticare la bellezza del passato”, afferma Beppe Convertini.

Il Paese delle tradizioni sarà presentato il 25 novembre 2025 alle ore 19:00 a Palazzo Brancaccio a Roma. Durante l’evento, Beppe Convertini dialogherà con Angelo Mellone, Valentina Bisti e Antonino La Spina, in un incontro che promette emozioni e riflessioni sull’Italia che continua a vivere nei suoi piccoli grandi gesti.

