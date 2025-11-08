A La Pennicanza su Rai Radio 2 l’ironia incontra l’affetto: Fiorello si dispera per l’eliminazione di Beppe Convertini e inventa la gag del libro “Tronco”, ma noi di Novella 2000 abbiamo in esclusiva le due copertine – quella del titolo di fantasia e quella del vero volume “Il Paese delle Tradizioni”, in uscita il 12 novembre per Rai Libri e UNPLI.

Fiorello difende Beppe Convertini

ROMA – 8 novembre 2025.

Un momento di radio e televisione insieme, quello andato in onda a La Pennicanza su Rai Radio 2, che ha trasformato un siparietto ironico in una vera e propria dichiarazione di stima. Fiorello, con la sua inconfondibile verve, ha parlato con simpatia di Beppe Convertini, commentando con sorpresa e affetto la recente eliminazione del conduttore da Ballando con le Stelle.

“IL MONDO DELLA DANZA È IN SUBBUGLIO”

Con tono finto drammatico e la solita energia contagiosa, Fiorello ha esclamato:

“Da ieri non dormo! È una cosa che non doveva succedere! Beppe Convertini è stato eliminato da Ballando con le Stelle! Il mondo della danza è in subbuglio!”.

E poi, in crescendo:

“Io non lo sopporto! Uno come Beppe Convertini che ha dato tantissimo alla danza! Persino Roberto Bolle è rimasto sconvolto, si è coperto gli addominali per lo shock!”.

Una gag irresistibile che ha scatenato l’ilarità in studio e tra gli ascoltatori, diventando immediatamente virale sui social. Fiorello, come sempre, ha colpito nel segno mescolando ironia e affetto sincero verso uno dei volti più popolari della Rai.

“HA PURE SCRITTO UN LIBRO! TRONCO!”

La gag non finisce qui. Continuando il gioco, Fiorello ha aggiunto:

“E poi ha pure scritto un libro sulla danza! Tronco! Non l’avete mai letto? Dovete leggerlo!”.

E ancora, ridendo con la sua squadra:

“Tronco, il libro che non sapevate di aver bisogno! Terza ristampa, lo trovate ovunque, anche nelle ferramenta!”.

Un momento esilarante che ha fatto esplodere i social e che molti utenti hanno rilanciato taggandolo stesso Convertini, che ha risposto con un sorriso.

IL VERO LIBRO DI BEPPE CONVERTINI

Ma la realtà è un’altra: Beppe Convertini è davvero in libreria con “Il Paese delle Tradizioni”, pubblicato da Rai Libri in collaborazione con UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, con uscita ufficiale il 12 novembre 2025.

Nel volume, Convertini racconta un viaggio affascinante tra borghi, feste popolari, mestieri antichi e sapori autentici, celebrando la bellezza e l’identità dell’Italia più vera.

L’ESCLUSIVA DI NOVELLA 2000: LE DUE COPERTINE

Noi di Novella 2000 abbiamo in esclusiva le due copertine: quella del libro immaginario Tronco, nata dalla fantasia di Fiorello durante la diretta di La Pennicanza, e quella reale de Il Paese delle Tradizioni, un progetto editoriale che unisce cultura, territorio e valori condivisi.

BALLANDO CON LE STELLE: LA GAG ARRIVA IN PRIMA SERATA

E ora la curiosità è tutta per questa sera. Secondo indiscrezioni, Milly Carlucci potrebbe decidere di riprendere la gag di Fiorello durante la nuova puntata di Ballando con le Stelle su Rai 1, mostrando il video del momento cult radiofonico.

Come reagirà Beppe Convertini? Con il suo proverbiale garbo e la sua autoironia, probabilmente con un sorriso e una battuta pronta.

Perché, come ha ricordato Fiorello, “la sacra arte del ballo va onorata”… e noi di Novella 2000 possiamo dire che, tra ironia e leggerezza, Ballando con le Stelle non si ferma mai: da questa sera, si ricomincia a ballare!