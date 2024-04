Concerto “Primo Maggio 2024”: la lista dei cantanti che si esibiranno

NEWS

Andrea Sanna | 20 Aprile 2024

È tutto pronto per il Concerto del Primo Maggio 2024: ecco chi sono i cantanti, la scaletta e i biglietti per l’evento live

Mancano ancora diversi giorni, ma c’è grande attesa per il Concerto del Primo Maggio 2024. Svelata la lista dei cantanti che si esibiranno sul palco, così come la scaletta e i biglietti. Cosa sappiamo, chi conduce e dove verrà trasmesso in TV.

Concerto Primo Maggio 2024: i cantanti che si esibiranno

Come ogni Primo Maggio che si rispetti, anche quest’anno vedremo il Concerto attesissimo. Tanti gli artisti che si esibiranno sul palco e porteranno la loro musica. Ma chi sono i cantanti che avranno il piacere di cantare in questa sentita manifestazione?

Ecco l’elenco dei cantanti attualmente confermati. Achille Lauro, Coez e Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Dargen D’Amico, La Rappresentante di Lista,

Malika Ayane, Piero Pelù e Rose Villain.

La lista dei cantanti per il Concerto del Primo Maggio 2024 è in costante aggiornamento!

La location del Concerto del Primo Maggio

Cambia la location del Concerto del Primo Maggio 2024. L’evento infatti non si terrà più nella storica Piazza San Giovanni a Roma, ma al Circo Massimo!

La scaletta e chi conduce il Concertone

Per quanto riguarda la scaletta del Primo Maggio è ancora work in progress. Chi conduce invece? Sappiamo però che tra gli ospiti più attesi ci sono Noemi ed Ermal Meta. Entrambi si sono esibiti in passato, ma stavolta svolgeranno il ruolo di presentatori.

A condurre l’opening del concerto BigMama, artista che non solo ha avuto grande risalto a Sanremo 2024, ma ha già debuttato sul palco del Concerto del Primo Maggio nel 2022, guadagnandosi così un posto nella musica italiana.

Come ogni anno, sarà dato spazio anche a giovani talenti della scena musicale, attraverso il Contest 1MNEXT. Tra i 12 finalisti chi vincerà avrà la possibilità di salire sul palco il Primo Maggio.

I biglietti per il concertone del 1 maggio

Esattamente come ogni anno il Concertone del Primo Maggio sarà come sempre a ingresso libero, fino a esaurimento posti. Dunque non sono in vendita i biglietti, se è questo che vi state domandando.

Dove vederlo in TV

Se vi state chiedendo invece dove vedere in TV il Concerto del Primo Maggio la risposta è semplice. L’evento sarà trasmesso, a partire dalle 15:15 fino alle 00:15 in diretta su Rai 3, Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia.

Ricordiamo che ci sarà una pausa dalle 19:00 alle 20:00 per le edizioni dei telegiornali.

Peraltro il 1 Maggio 2024 avrà un’anteprima live condotta da BigMama, come già detto, e in esclusiva per RaiPlay, con inizio alle 13:15.