Una nota conduttrice televisiva in una recente intervista ha commentato il ritorno in TV di Barbara d’Urso e criticato Mediaset per il trattamento che le avrebbe riservato: “L’hanno trattata malissimo. L’azienda con lei è stata veramente non magnanime, ingrata”.

Conduttrice difende Barbara d’Urso

Non solo la stoccata pungente a Mara Venier. Nell’intervista rilasciata da Alda D’Eusanio a Fanpage.it, firmata da Gennaro Marco Duello, si è parlato anche di Barbara d’Urso. Dopo un lungo periodo lontana dalla TV, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 (che ora è stato sostituito da un altro programma) la rivedremo a Ballando con le Stelle e chissà, forse, anche alla conduzione di un programma Rai.

Un ritorno quello di Barbara d’Urso che sembra fare molto piacere ad Alda D’Eusanio, che tra le righe del sito web ha commentato il tutto in maniera positiva. Non ha trascurato però una critica a Mediaset perché, a detta sua, non avrebbe riservato un bel trattamento alla presentatrice partenopea:

“Mi fa felice, è stata trattata malissimo e in modo scorretto. Barbara d’Urso è una che ha portato molta acqua al mulino di Mediaset, per cui essere cacciata come hanno fatto con lei è veramente una cosa ingrata. C’è dell’ingratitudine. L’azienda con lei è stata veramente non magnanime, ingrata”.

E a proposito della presenza di Barbara d’Urso in Rai, Alda D’Eusanio non solo ha rilasciato parole al miele, ma si augura peraltro possa essere l’inizio di una lunga esperienza televisiva sul primo canale per lei:

E sono felice che la Rai le ridia questa possibilità, anche se le dà la possibilità di una concorrente, non di una protagonista. Però, se non altro, è un segno positivo. Potrebbe essere probabilmente un’anticamera per qualcosa di più grande in primavera”.

E chissà non possa essere davvero così. In ogni caso non è la prima volta che volti noti della TV si schierano in difesa di Barbara d’Urso. Recentemente infatti anche Paola Perego ha supportato la sua collega e affermato di essere molto dispiaciuta per il trattamento che avrebbe ricevuto.