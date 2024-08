Momento di terrore ieri pomeriggio a Parigi, prima della Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Un uomo a torso nudo si è arrampicato sulla Torre Eiffel e la zona è stata momentaneamente evacuata.

Olimpiadi, un uomo si arrampica sulla Torre Eiffel

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si sono concluse ieri. Nonostante le tante polemiche, sono stati dei Giochi all’insegna delle donne che hanno portato a casa numerose medaglie (specie nel nostro Paese). A concludere una delle sfide di giornata è stato anche il trionfo dell’Italvolley femminile, con un oro davvero speciale per Paola Egonu e compagne. Poco prima della Cerimonia di chiusura però si è verificato un fatto che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

La Tour Eiffel (o se preferite Torre Eiffel) è stata evacuata non appena è stato avvistato un uomo, a torso nudo, arrampicarsi sulla struttura alta 330 metri. Il tutto a poche ore di distanza dalla chiusura delle Olimpiadi. Per fortuna la serata non avrebbe coinvolto il monumento, ma in ogni caso l’allerta è stata massima. A riferirlo è stato L’Associated Press. Poco dopo su X (Twitter) nel pomeriggio di ieri, sono emersi tantissimi video dove per l’appunto si vede un uomo mentre scala la torre.

🇫🇷 ALERTE – Un homme torse nu a été aperçu en train d'escalader la tour Eiffel, juste au-dessus des anneaux olympiques. Le monument a été évacué. (AP) #Paris2024 pic.twitter.com/ZrsHdiFAXt — Mediavenir (@Mediavenir) August 11, 2024

Non è ben chiaro come e dove abbia iniziato la sua ascesa, ma l’hanno pizzicato proprio sopra gli anelli, simbolo delle Olimpiadi, presenti nella seconda sezione del monumento, presenti appena sopra il ponte di osservazione.

Come spesso capita tanti i turisti presenti che, scortati dalla polizia hanno dovuto spostarsi lontano dall’area interessata. Erano passate da poco le 15:00 di ieri pomeriggio. Alcuni dei visitatori che sono rimasti bloccati al secondo piano e solo mezz’ora dopo sono riusciti a uscire. L’accaduto come detto, per fortuna, non ha avuto ripercussioni e non ha messo a repentaglio la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. L’uomo è stato arrestato, come si vede anche da alcuni filmati presenti sui social.

Come detto la chiusura dei Giochi Olimpici si è svolta senza intoppi allo Stade de France, intorno alle 21:00.