di Barbara Fabbroni

C’è qualcosa in Corinne Cléry che sfugge al tempo. Non è solo una questione di bellezza – quella, sì, resta magnetica – ma di attitudine. Di sguardo. Di quella capacità rara di attraversare le stagioni della vita senza perdere la voglia di amare, di stupirsi, di ricominciare. E mentre il mondo si ostina a mettere etichette, a scandire l’amore con il cronometro, lei sorride e, con elegante leggerezza, le fa saltare tutte. Perché Corinne Cléry è così: una donna che non chiede il permesso di vivere.

L’amore, quello vero, non ha età

In un’epoca in cui l’amore viene spesso raccontato come qualcosa di giovane, veloce, quasi usa e getta, Corinne Cléry ribalta la prospettiva. Per lei, l’amore è una dimensione che evolve, si trasforma, ma non svanisce mai. Non importa quanti anni si abbiano. Non importa cosa si sia vissuto prima. Non importa neanche quante ferite si portino addosso. L’amore arriva. E quando arriva, va accolto. E lei lo ha fatto, più volte, senza paura. Senza cinismo. Senza chiudersi. Perché, come ama raccontare, il vero rischio non è soffrire. È smettere di credere.

Una donna libera, prima di tutto

Dagli esordi nel cinema europeo fino ai grandi successi televisivi, Corinne Cléry ha sempre incarnato un’idea di femminilità forte e indipendente. Non una diva distante, ma una donna concreta, intensa, profondamente umana. Il pubblico italiano l’ha amata per il suo fascino sofisticato, ma anche per quella fragilità mai nascosta. Perché Corinne non ha mai costruito un personaggio: ha sempre scelto di essere autentica. E questa autenticità si riflette anche nella sua visione dell’amore. Nessuna favola perfetta. Nessuna relazione “da copertina”. Ma incontri veri, vissuti con intensità, con passione, con coraggio.

Il coraggio di ricominciare

Amare, a qualsiasi età, significa esporsi. Significa rischiare. Significa anche mettere in discussione ciò che si credeva definitivo e Corinne questo lo sa bene. Nella sua vita sentimentale ci sono stati momenti luminosi e altri più complessi, come accade a chiunque viva davvero. Ma ciò che colpisce è la sua capacità di non chiudere mai la porta. Di non diventare diffidente. Di non indurirsi. Perché, in fondo, l’amore è un atto di fiducia e lei continua a scegliere la fiducia.

Sedurre la vita, non il tempo

C’è un dettaglio che fa la differenza: Corinne Cléry non cerca di sfidare il tempo. Lo accoglie. Non rincorre la giovinezza, ma coltiva il piacere di sentirsi viva e questa è forse la sua vera seduzione. Perché il fascino, quello autentico, non è una questione di pelle liscia o di numeri. È energia. È presenza. È quella luce che si accende negli occhi di chi ha ancora voglia di amare. E lei quella luce non l’ha mai spenta.

Un messaggio potente (soprattutto oggi)

In una società che spesso mette le donne davanti a un bivio – o giovani o invisibili – Corinne Cléry rappresenta una terza via: quella della libertà. La libertà di amare ancora. La libertà di desiderare. La libertà di sentirsi vive, sempre e forse è proprio questo il suo messaggio più potente: l’amore non è un capitolo che si chiude. È una possibilità che resta. Sempre. Per chi ha il coraggio di crederci.

L’amore non ha età. Ha anima

Corinne Cléry non racconta una favola. Racconta una verità: l’amore non si misura con gli anni, ma con l’intensità con cui lo si vive. E allora sì, forse dovremmo imparare da lei. A non avere paura di ricominciare. A non pensare che sia “troppo tardi”. A non smettere di desiderare qualcosa di autentico. Perché l’amore, quello vero, non arriva quando siamo giovani. Arriva quando siamo pronti. E lei, Corinne, pronta lo è sempre stata.