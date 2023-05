NEWS

Andrea Sanna | 15 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola – Corinne Clery sviene

Un attimo di agitazione a L’Isola dei Famosi questa sera ha visto protagonista Corinne Clery. La naufraga prima di una prova ricompensa è svenuta ma cosa è successo nel dettaglio e perché si è verificato questo episodio?

Ilary Blasi ha annunciato che lo spirito dell’Isola ha deciso di metterli in difficoltà e portarli a superare le loro fobie. Chiamati in causa Corinne Clery, Paolo Noise e Pamela Camassa. Se gli altri due si sono prestati seppur timorosi, non si può dire lo stesso per l’attrice francese, che si è subito rifiutata.

“No, io non vado. Non ci vengo, assolutamente, esco. A me non frega niente e io non posso. Io me ne vado”, ha commentato piuttosto stizzita Corinne Clery. Alvin ha provato a convincerla ad avvicinarsi, tentando di rassicurarla, ma con scarsi risultati. La naufraga ha iniziato ad agitarsi, convinta che sotto alla teca ci fossero dei serpenti, di cui ha davvero molta paura.

Sempre l’inviato ha notato Corinne Clery decisamente molto agitata e per questo ha provato a calmarla in tutti i modi possibili: “Le manca il respiro, datemi un secondo”. Ma talmente tanta l’agitazione che la concorrente è svenuta, provocando agitazione in studio e tra i suoi compagni. Ecco il preciso momento.

Subito è intervenuto il medico che ha prestato soccorso a Corinne Clery, affinché tutto andasse bene: “Corinne sta bene. È stata visitata dal medico e dalle fobie non si può scappare”, ha poi commentato Alvin rassicurando i familiari e il pubblico a casa.

