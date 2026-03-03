Il trionfo della saga di Ryan Coogler Sinners con Michael B. Jordan che batte Chalamet e punta dritto all’Oscar

Il panorama cinematografico internazionale subisce una scossa decisiva in vista della notte più attesa di Hollywood. La 32esima edizione degli Actor Awards, tenutasi presso lo Shine Auditorium di Los Angeles, ha emesso un verdetto che rimescola totalmente le carte per la statuetta dorata. “Sinners”, l’opera magnetica e crepuscolare diretta da Ryan Coogler, ha conquistato il prestigioso riconoscimento per il miglior cast d’insieme, confermandosi come il vero outsider di lusso in questa stagione dei premi.

Il peso degli Actor Awards nella corsa verso l’Academy

Il successo ottenuto ai premi del sindacato degli attori (un tempo noti come SAG) rappresenta l’indicatore più affidabile per le previsioni finali. Gli interpreti costituiscono infatti il gruppo di voto più numeroso all’interno dell’Academy. Se fino a ieri il dominio di One Battle After Another di Paul Thomas Anderson sembrava inattaccabile, dopo i trionfi ai BAFTA e ai Golden Globe, l’ascesa di Sinners trasforma la volata finale in un testa a testa emozionante. La capacità di Coogler di unire il genere vampiresco a una narrazione profonda ha convinto la critica e, soprattutto, i colleghi.

Michael B. Jordan sbaraglia la concorrenza e punta al vertice

La sorpresa più eclatante della serata è arrivata però sul fronte individuale. Michael B. Jordan ha ottenuto il premio come miglior attore protagonista, superando il favoritissimo Timothée Chalamet. Per l’attore trentanovenne si tratta del riconoscimento più alto di una carriera in costante ascesa. Visibilmente scosso dalla standing ovation, Jordan ha dedicato il premio ai suoi inizi, ammettendo di non aver previsto un simile trionfo.

Il ringraziamento corale guidato da Delroy Lindo

A suggellare il successo collettivo è stato il veterano Delroy Lindo, che ha preso la parola a nome di tutta la produzione. Con un messaggio carico di emozione, Lindo ha voluto ringraziare il pubblico e i colleghi, sottolineando l’anima sincera che batte dietro la pellicola. Questo clima di entusiasmo attorno al progetto Sinners potrebbe essere il volano definitivo per scardinare i pronostici e regalare una sorpresa storica alla prossima cerimonia degli Oscar.

