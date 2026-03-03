Con un post sui social, Fedez annuncia che la sua famiglia si è allargata con l’arrivo del cane Maurizio.

L’annuncio di Fedez

Si è appena conclusa la terza esperienza di Fedez al Festival di Sanremo. Dopo le partecipazioni del 2021 con Francesca Michielin e del 2025, la prima da solista, quest’anno il rapper è tornato tra in Big in gara, stavolta affiancato dal collega e amico Marco Masini. I due hanno così presentato il brano Male necessario, che ha conquistato le tre giurie, al punto da classificarsi al quinto posto.

Federico intanto in queste ore ha fatto ritorno a Milano e sui social ha annunciato un’importante novità. La famiglia del cantante si è infatti appena allargata, con l’arrivo del cane Maurizio. L’artista ha così condiviso un breve filmato in cui vediamo il cucciolo giocare con Silvio, l’ormai famoso amico a quattro zampe della voce di Battito.

Nel mentre la relazione tra Fedez e Giulia Honegger prosegue a gonfie vele, nonostante i gossip che girano in rete. Si mormora infatti che la giovane sia in dolce attesa, ma al momento i pettegolezzi non sono mai stati confermati da parte dei diretti interessati.

Pochi giorni fa intanto il rapper ha incontrato la sala stampa di Sanremo e ha così parlato di Male necessario, la canzone che, insieme a Marco Masini, ha presentato al Festival. In merito al pezzo, il rapper ha affermato: «Il brano che abbiamo scritto è un mantra molto importante da ripetersi anche mentre si è in gara. Vorrei portarmi a casa dal Festival che me lo sono goduto. L’anno sorso mi sono sottratto al confronto perché non l’avrei retto. Per una volta invece ho voluto partecipare godendomi appieno l’esperienza».

