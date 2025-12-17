Il Natale più esclusivo tra ostriche in quota e suite da sogno La Regina delle Dolomiti indossa il suo abito…

Il Natale più esclusivo tra ostriche in quota e suite da sogno

La Regina delle Dolomiti indossa il suo abito più sfolgorante mentre si prepara ufficialmente ad accogliere i Giochi Olimpici invernali del 2026 con un’eleganza senza precedenti. Tra le vette innevate di Cortina d’Ampezzo il Natale si trasforma in un palcoscenico di pura opulenza dove il lusso non conosce alcun limite di spesa. Le telecamere della trasmissione È sempre Cartabianca hanno documentato una realtà fatta di brindisi esclusivi e chalet che diventano discoteche vibranti sotto il cielo stellato alpino.

Luca Noale gestisce con maestria lo Chalet Tofane dove i turisti ordinano bottiglie pregiate da oltre tremila euro per festeggiare degnamente la fine dell’anno solare. Il binomio tra sport e mondanità attira una clientela internazionale disposta a tutto pur di vivere l’emozione di una degustazione di ostriche fresche ad alta quota. Gherardo Manaigo racconta con un sorriso le richieste più eccentriche dei suoi ospiti che hanno costretto l’Hotel de la Poste a gestire infinite liste d’attesa.

Una suite da 8mila euro a notte

Due imprenditori hanno persino trasformato i corridoi dell’albergo in una pista per un’improbabile gara di aragoste vive consegnate appositamente da un fornitore di fiducia quotidiano. Il rito del Capodanno a Cortina d’Ampezzo rimane un evento irrinunciabile per chiunque desideri soggiornare in una suite panoramica pagando fino a ottomila euro a notte. Gabriella Lo Faro spiega che all’Hotel Mirage i clienti tornano da trentacinque anni perché desiderano sentirsi protetti e coccolati proprio come tra le mura domestiche.

Questa miscela esplosiva di tradizione e modernità conferma il ruolo centrale di Cortina come meta prediletta per chi cerca un’esperienza invernale assolutamente indimenticabile e lussuosa. I grandi eventi sportivi all’orizzonte alimentano ulteriormente il desiderio di esclusività in una località che sa trasformare ogni singolo capriccio degli ospiti in una realtà scintillante. Le piste da sci diventano lo sfondo ideale per sfilate di alta moda spontanee dove l’ostentazione della ricchezza accompagna con naturalezza la bellezza mozzafiato dei monti.

Dario Lessa